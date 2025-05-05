"مراكب جدعون"... هذه خطّة إسرائيل في غزة

قال مسؤول عسكري إسرائيليّ إنّ "النافذة مفتوحة للتوصّل إلى اتّفاق بشأن الرهائن في خلال زيارة الرئيس الأميركيّ للمنطقة الأسبوع المقبل".

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وأشار المسؤول العسكري الإسرائيليّ، إلى أنّه "في حال عدم التوصّل لاتفاق بشأن الرهائن، فسيبدأ هجوم جديد في قطاع غزة".

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني إسرائيليّ، إنّ "العملية في قطاع غزة التي صدّق عليها الأمني المصغر سيكون اسمها "مراكب ".