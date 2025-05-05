هكذا خسرت الطالبة روان حياتها في جامعة الزقازيق

ضجت في مصر بخبر وفاة الطالبة روان ناصر، بعد سقوطها من الطابق الخامس في جامعة الزقازيق.

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وبحسب روايات الطلاب، فقد تأخر وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث قرابة النصف ساعة، ما أدى إلى فقدان الطالبة للكثير من الدماء قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وسط صرخات وذهول الجميع.

وأصدرت بيانا نعت فيه ناصر، كما أكدت عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأشارت إلى أنّه سيتمّ الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه. (العربية)