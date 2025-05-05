كلام صادم.. وزير إسرائيليّ يتحدّث عن "المساعدة الوحيدة" التي يجب إدخالها إلى غزة!

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وأضاف خلال مقابلة صحفية: "طالما أن لدينا رهائن يقبعون في الأنفاق، فأنا لا أفهم هذه المناقشة على الإطلاق".وتابع قائلا: "المساعدة من خلال مجتمع إنساني، مجتمع يساعد مجتمعا مدنيا، المساعدة من خلال .. ما دام لدينا رهائن، فلا ينبغي للعدو أن يتلقى لا الطعام، ولا الكهرباء، ولا أي مساعدة أخرى".