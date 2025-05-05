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كلام صادم.. وزير إسرائيليّ يتحدّث عن "المساعدة الوحيدة" التي يجب إدخالها إلى غزة!

Lebanon 24
05-05-2025 | 12:11
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الاثنين، إن المساعدة الوحيدة التي يجب إدخالها إلى غزة هي المساعدة من أجل الهجرة الطوعية للسماح لهم بالمغادرة طوعا.
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وأضاف بن غفير خلال مقابلة صحفية: "طالما أن لدينا رهائن يقبعون في الأنفاق، فأنا لا أفهم هذه المناقشة على الإطلاق".

وتابع قائلا: "المساعدة من خلال مجتمع إنساني، مجتمع يساعد مجتمعا مدنيا، المساعدة من خلال جيش الدفاع الإسرائيلي.. ما دام لدينا رهائن، فلا ينبغي للعدو أن يتلقى لا الطعام، ولا الكهرباء، ولا أي مساعدة أخرى".
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