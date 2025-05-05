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عربي-دولي
غزة: مستشفيات القطاع على شفا الانهيار خلال 48 ساعة
Lebanon 24
05-05-2025
|
15:08
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حذر
المكتب الإعلامي الحكومي
بغزة، مساء الاثنين، من "كارثة وشيكة" تهدد حياة آلاف مرضى وجرحى القطاع جراء منع
إسرائيل
المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى مخازن الوقود المخصص للمستشفيات.
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وقال المكتب الحكومي في بيان بعنوان (تحذير عاجل): "مستشفيات
قطاع غزة
على شفا الانهيار خلال 48 ساعة بفعل منع
الاحتلال
"
الإسرائيلي
" المؤسسات الدولية من الوصول للوقود واستمرار الحصار".
وأوضح المكتب الحكومي من أن مخازن لوقود المخصص للمستشفيات والتي تتبع للمؤسسات الدولية تقع في مناطق مصنفة إسرائيليا على أنها "مناطق حمراء"؛ أي يحظر الوصول إليها.
وعدت المكتب الحكومي ذلك "استكمالا لجريمة الحصار والتجويع المتعمد" والتي يرتكبها الجيش في القطاع بالتزامن مع مواصلة هجماته الجوية والبرية منذ 7 تشرين الأول 2023. (الاناضول)
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