وزير يعتذر من جماهير ليفربول.. ما السبب؟

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وكان دارمانين وزيرا للداخلية في الوقت الذي أقيم فيه نهائي عام 2022، واعترف الآن بأنه ارتكب خطأ في ذلك اليوم حينما أشار بأصابع الاتهام لجماهير ليفربول.وقال دارمانين في تصريحات لبرنامج "الأسطورة" على منصة " " : نعم كان ذلك فشلا، لأنني لم أتحقق مما حدث بشكل سريع، وهو خطأي ولأنني استسلمت لأحكام مسبقة، كان من السهل تحديد المذنب وأعتذر لجماهير ليفربول الذين من حقهم أن يشعروا بالغضب.وتأخر انطلاق نهائي 2022 بين ليفربول وريال الإسباني لأكثر من 30 دقيقة، وأطلقت الشرطة المثيل للدموع على الآلاف من جماهير ليفربول المحتشدة خارج الملعب، مما أدى إلى فوضى كبيرة.وفي البداية قال دارمانين إن حوالي 40 ألف مشجع بدون تذكرة تسببوا في تلك الفوضى، لكن تم 2471 تذكرة فقط مزورة.وبعد ذلك بثلاثة أعوام، قال دارمانين إنه لم يتم إخباره بأي مشكلة لدى وصوله إلى الملعب، ومن الملفت للنظر أنه لم يعلم بما حدث إلا بعد أن شاهد بنفسه كاميرات المراقبة في الملعب بعد 15 دقيقة من وصوله.