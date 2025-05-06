إيران تحذر إسرائيل وواشنطن عبر مجلس الأمن: سنرد سريعًا على أي مغامرة عسكرية

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وجهت رسالة رسمية إلى حذرت فيها من أن أي مغامرة عسكرية تقوم بها أو ضدها ستواجه برد "سريع، متناسب، ومشروع"، وذلك في أعقاب التهديدات الأخيرة التي أطلقها ضد .وفي الرسالة التي بعث بها المندوب الدائم لدى ، أمير سعيد إيرواني، إلى للأمم المتحدة ورئيس ، اعتبرت طهران أن تصريحات ووزير الدفاع الأميركي تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وتمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.وأكد إيرواني رفض إيران القاطع لما وصفه بـ"التهديدات الاستفزازية والاتهامات الباطلة"، معتبرًا أنها تأتي في سياق محاولات لصرف الأنظار عن "الجرائم التي يرتكبها في "، والتدخلات العسكرية الأميركية في اليمن.وشددت الرسالة على أن دعم إيران للقضية وشعوب المنطقة "ينبع من مواقفها المبدئية"، نافية وجود أي دور مباشر لطهران في الهجمات التي تنفذها جماعة في اليمن، والتي استهدفت مؤخرًا مطار بن غوريون قرب .وجاء التصعيد الإيراني بعد تصريحات لنتنياهو توعد فيها بـ"استهداف داعمي الحوثيين في إيران"، عقب سقوط صاروخ أطلقته الجماعة قرب الإسرائيلي الماضي.وفي أول رد رسمي، وصفت تلك التصريحات بأنها "إهانة لشعب اليمن المظلوم والمقاوم"، معتبرة أن اتهام إيران بدعم العمليات الحوثية هو "تحريف متعمد للواقع" ومحاولة لتبرير اعتداءات إسرائيل المستمرة على .هذا التصعيد الجديد يأتي في وقت حساس تشهده المنطقة، مع اتساع رقعة التوترات نتيجة الحرب الدائرة في غزة، إذ تواصل جماعة الحوثي إعلان دعمها للفلسطينيين وتبنيها لعمليات عسكرية ضد إسرائيل تضامنًا مع غزة. (ارم نيوز)