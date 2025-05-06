ثالث هجوم خلال 48 ساعة: قوات الدعم السريع تستهدف مطار بورتسودان بالمسيّرات.. ووقوع انفجار ضخم (فيديو)

شنت هجوما استهدف بمسيّرتين، في ثالث هجوم من نوعه خلال 48 ساعة.



ووفقاً لما أفادت به مصادر "العربية" و"الحدث"، أسفر الاستهداف عن وقوع انفجار ضخم بمحيط في ، وأظهرت مشاهد تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف.



وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربية" و"الحدث" بأنّ طائرةً مسيّرة استهدفت مستودعاً للوقود بالمطار.

مديرة في لينا يعقوب: حريق ضخم في مستودع للوقود بمطار #بورتسودان جراء استهدافه بمسيرات #قناة_العربية pic.twitter.com/ix6Vm7tJrI — العربية (@AlArabiya) May 6, 2025 Advertisement

كما أشارت مصادر "العربية" و"الحدث" إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية كانت مجدولة للإقلاع عقب الاستهداف مباشرة ما آثار حالة من الذعر بين المسافرين والموظفين.



كما أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بأن مسيّرة استهدفت فندق مارينا وسط بورتسودان دون إصابات.



وتمثل الهجمات تصعيدا حادا في القتال، إذ أصبحت المدينة المطلة على مركزا إنسانيا ودبلوماسيا ومقرا للحكومة المتحالفة مع الجيش، وظلت بمنأى عن الهجمات البرية والجوية حتى هذا الأسبوع.



يذكر أن أهميةَ بورتسودان تعود إلى أنها المقر الحالي للحكومة السودانية. فيما يعد من أحد أهم المطارات وأكبرها بعد بمدرج يبلغ حوالي 2460 مترًا، ويبلغ عرضه 45 مترًا.



كما أنه من أكثر المطارات السودانية حيوية من حيث الحركة الجوية والوجهات الدولية.



وقد اكتسب مطار بورتسودان أهمية إضافية خاصة بعد خروج عن الخدمة إذ استقبل عشرات الطائرات لإجلاء رعايا الدول الأجنبية مع بداية الحرب، وبالتالي تحوّل إلى مرفق حيوي للجيش الحكومي والحكومة.



هذه التطورات الميدانية المتلاحقة في بورتسودان، سبقها تعليق من قبل نائب الممثّل الرسمي للأمين العام للأمم المتّحدة فرحان حقّ، الذي قال إنّ "قلق" إزاء التقارير الأخيرة، التي تتحدّث عن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية ومدنية بالقرب من مطار بورتسودان، والتي يشتبه بأنّ قوّات الدعم السريع نفّذتها.



واعتبر أنّ هذا الهجوم تطوّر مقلق يهدّد المدنيين والعمليّات الإنسانية في المنطقة.(العربية)



