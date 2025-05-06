Advertisement

عربي-دولي

ثالث هجوم خلال 48 ساعة: قوات الدعم السريع تستهدف مطار بورتسودان بالمسيّرات.. ووقوع انفجار ضخم (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2025 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1356354-638821127621851807.jpg
Doc-P-1356354-638821127621851807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنت قوات الدعم السريع هجوما جويا استهدف مطار بورتسودان الدولي بمسيّرتين، في ثالث هجوم من نوعه خلال 48 ساعة. 

ووفقاً لما أفادت به مصادر "العربية" و"الحدث"، أسفر الاستهداف عن وقوع انفجار ضخم بمحيط المطار في بورتسودان، وأظهرت مشاهد تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف. 

وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربية" و"الحدث" بأنّ طائرةً مسيّرة استهدفت مستودعاً للوقود بالمطار.
 
Advertisement
 
 
كما أشارت مصادر "العربية" و"الحدث" إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية كانت مجدولة للإقلاع عقب الاستهداف مباشرة ما آثار حالة من الذعر بين المسافرين والموظفين.

كما أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بأن مسيّرة استهدفت فندق مارينا وسط بورتسودان دون إصابات.

وتمثل الهجمات تصعيدا حادا في القتال، إذ أصبحت المدينة المطلة على البحر الأحمر مركزا إنسانيا ودبلوماسيا ومقرا للحكومة المتحالفة مع الجيش، وظلت بمنأى عن الهجمات البرية والجوية حتى هذا الأسبوع.

يذكر أن أهميةَ بورتسودان تعود إلى أنها المقر الحالي للحكومة السودانية. فيما يعد مطار بورتسودان من أحد أهم المطارات وأكبرها بعد مطار الخرطوم الدولي بمدرج يبلغ حوالي 2460 مترًا، ويبلغ عرضه 45 مترًا.

كما أنه من أكثر المطارات السودانية حيوية من حيث الحركة الجوية والوجهات الدولية.

وقد اكتسب مطار بورتسودان أهمية إضافية خاصة بعد خروج مطار الخرطوم عن الخدمة إذ استقبل عشرات الطائرات لإجلاء رعايا الدول الأجنبية مع بداية الحرب، وبالتالي تحوّل إلى مرفق حيوي للجيش الحكومي والحكومة.

هذه التطورات الميدانية المتلاحقة في بورتسودان، سبقها تعليق من قبل نائب الممثّل الرسمي للأمين العام للأمم المتّحدة فرحان حقّ، الذي قال إنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريش "قلق" إزاء التقارير الأخيرة، التي تتحدّث عن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية ومدنية بالقرب من مطار بورتسودان، والتي يشتبه بأنّ قوّات الدعم السريع نفّذتها.

واعتبر غوتيريش أنّ هذا الهجوم تطوّر مقلق يهدّد المدنيين والعمليّات الإنسانية في المنطقة.(العربية)


مواضيع ذات صلة
العربية: إخلاء مطار بورتسودان في السودان بعد استهدافه بمسيّرة للدعم السريع
lebanon 24
06/05/2025 09:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بمطار بورتسودان: انقطاع الكهرباء في أجزاء من المطار بعد هجوم بمسيرات للدعم
lebanon 24
06/05/2025 09:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع شنت هجوما بالمسيّرات على قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودع للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان
lebanon 24
06/05/2025 09:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: انفجارات بقاعدة وادي سيدنا في أم درمان جراء هجوم للدعم السريع بمسيّرة
lebanon 24
06/05/2025 09:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:29 | 2025-05-06
02:17 | 2025-05-06
02:08 | 2025-05-06
01:53 | 2025-05-06
01:45 | 2025-05-06
01:21 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24