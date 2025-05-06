الضربات في ايران مستمرة؟

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أكدت مصادر مطلعة أن ما تشهده في الأيام الأخيرة من أحداث أمنية غامضة، قد لا يكون ظرفياً، بل مرشح للاستمرار في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل المفاوضات الأميركية – .وأشارت المصادر إلى أن هذه الحوادث التي لم تُعلن رسميًا عن تفاصيلها الكاملة، قد تكون في جزء منها أدوات ضغط تمارسها بشكل غير مباشر، لتحريك الملف التفاوضي بشروط جديدة. لكن، وبحسب هذه المصادر، فان الاحتمال الأرجح وراء هذه العمليات هو تورط فيها، بهدف تقويض أي فرصة لتسوية مرتقبة بين وطهران.وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل لا تخفي انزعاجها من أي تقارب إيراني – أميركي، وهي تُفضّل في استراتيجيتها خيار الضربة العسكرية أو العمل الميداني الذي من شأنه أن يُضعف قدرات إيران، لا سيما بعد الضربات التي تلقاها حلفاؤها الإقليميون في أكثر من ساحة.