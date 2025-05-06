"بوندستاج" ينتخب اليوم فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا

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ينتخب الألماني الاتحادي (بوندستاج) اليوم الثلاثاء، زعيم ، ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا خلفا للمستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الديمقراطي، .ومن المتوقع صدور نتيجة التصويت في حوالي الساعة 30ر9 صباحا (30ر7 بتوقيت جرينتش).وفي حال الفوز، من المقرر أن يؤدي ميرتس /69 عاما/ اليمين الدستورية أمام رفقة 17 وزيرا في حكومته."أغلبية مطلقة"ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في شباط الماضي.وفاز في الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة (التحالف المسيحي) - المكونة من حزبه والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ائتلافية مع الديمقراطي، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات.ويشغل شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعدا من أصل 630 مقعدا في البوندستاج، ويحتاج ميرتس إلى أغلبية مطلقة لانتخابه مستشارا.ويعتبر فوز ميرتس في التصويت مؤكدا، لا سيما في ظل التهديد الذي يشكله (أقصى اليمين)، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في شباط الماضي، وارتفعت شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة.