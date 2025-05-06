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عربي-دولي
"بوندستاج" ينتخب اليوم فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا
Lebanon 24
06-05-2025
|
02:52
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ينتخب
البرلمان
الألماني الاتحادي (بوندستاج) اليوم الثلاثاء، زعيم
الحزب المسيحي
الديمقراطي
،
فريدريش
ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا خلفا للمستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب
الاشتراكي
الديمقراطي،
أولاف شولتس
.
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ومن المتوقع صدور نتيجة التصويت في حوالي الساعة 30ر9 صباحا (30ر7 بتوقيت جرينتش).
وفي حال الفوز، من المقرر أن يؤدي ميرتس /69 عاما/ اليمين الدستورية أمام
الرئيس الاتحادي
فرانك-فالتر شتاينماير
رفقة 17 وزيرا في حكومته.
"أغلبية مطلقة"
ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع
حزب الخضر
والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في شباط الماضي.
وفاز في
الانتخابات العامة
الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة (التحالف المسيحي) - المكونة من حزبه والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ائتلافية مع
الحزب الاشتراكي
الديمقراطي، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات.
ويشغل شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعدا من أصل 630 مقعدا في البوندستاج، ويحتاج ميرتس إلى أغلبية مطلقة لانتخابه مستشارا.
ويعتبر فوز ميرتس في التصويت مؤكدا، لا سيما في ظل التهديد الذي يشكله
حزب البديل من أجل ألمانيا
(أقصى اليمين)، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في شباط الماضي، وارتفعت شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة.
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