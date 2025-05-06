فرنسا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة وهذا أمر غير مقبول

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أدان الفرنسي ، اليوم الثلاثاء، خطة للسيطرة على غزة وحملتها العسكرية الجديدة على القطاع الفلسطيني المدمر.وتأتي تصريحاته بعدما الأمني المصغر على خطة للتوغل في أراضي والسيطرة عليها، بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة تهجير .وقال في تصريح لإذاعة "آر تي إل" : "هذا أمر غير مقبول"، معتبرا أن الحكومة "تنتهك القانون الإنساني".وأضاف أن "الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق".ويأتي قرار إسرائيل بينما تحذر ومنظمات إغاثة من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار المطبق.ونزح البالغ عددهم 2.4 مليون شخص تقريبا مرة واحدة على الأقل، خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023.(سكاي نيوز)