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عربي-دولي

صحيفة "كيهان": إيران قويّة وترامب مُجبر على الإتّفاق

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:00
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ذكر موقع "العربية"، أنّ صحيفة "كيهان" نشرت تقريراً قالت فيه إن طهران دخلت الجولة الجديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة "دون التراجع عن مواقفها السابقة" و"تحدت بذلك الضغوط الغربية".
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وقالت الصحيفة إن إيران، "وبعد 46 عاماً من العداء مع أميركا"، دخلت المفاوضات الحالية "مع الحفاظ على مواقفها، وكذلك على كافة مواقع نفوذها الخارجي التي تعتبرها أميركا تدخلاً إيرانياً". وأضافت أن طهران "أوضحت خطوطها الحمراء في هذه المفاوضات، وأثارت شكوك الطرف المقابل في قدرته على تجاوز هذه الخطوط".

وأرجعت الصحيفة تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات إلى ما وصفته بـ"إصرار إيران" على مواقفها، حيث كتبت: "المفاوضات تأجّلت تحديداً بسبب إصرار إيران على خطوطها الحمراء، وتراجع أمل أميركا في فرض نموذجها الخاص".

ورأت الصحيفة أن التطورات الأخيرة "تُجسّد قوة إيران" مقابل "اضطرار أميركا" إلى التوصل إلى اتفاق، مشيرةً إلى أن "ما جرى بين عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة ونهاية المفاوضات التمهيدية للجولة الثانية بين أميركا وإيران، كان مرآة كاملة لإيران القوية، وصورة لأميركا المُجبرة على الاتفاق".
 
وأشارت صحيفة "كيهان" إلى زيارات واتفاقات إقليمية عقدتها إيران مؤخراً، وكذلك إلى "الطلب من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للمشاركة في المفاوضات بين إيران وأميركا، ورفض إيران لذلك"، معتبرةً هذه الأحداث تُعبر دليلاً على "تغيّر موازين القوى" في المنطقة.

وأضافت الصحيفة إن "استبعاد أوروبا من دائرة المفاوضات النووية، وبالتالي من دائرة التحولات الإقليمية، وتراجع الترويكا الأوروبية عن شروطها السابقة في التفاوض مع إيران، يُظهر أنه لا يمكن فرض شيء على إيران في الظروف الراهنة"، بحسب تعبيرها.

من جانبها، تشدد الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووية، وتفرض عليها عقوبات بينما تهدد بين الحين والآخر بتوجيه ضربة عسكرية. (العربية)
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