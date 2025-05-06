صحيفة "كيهان": إيران قويّة وترامب مُجبر على الإتّفاق



Advertisement

وقالت الصحيفة إن ، "وبعد 46 عاماً من العداء مع أميركا"، دخلت المفاوضات الحالية "مع الحفاظ على مواقفها، وكذلك على كافة مواقع نفوذها الخارجي التي تعتبرها أميركا تدخلاً إيرانياً". وأضافت أن طهران "أوضحت خطوطها الحمراء في هذه المفاوضات، وأثارت شكوك الطرف المقابل في قدرته على تجاوز هذه الخطوط".



وأرجعت الصحيفة تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات إلى ما وصفته بـ"إصرار إيران" على مواقفها، حيث كتبت: "المفاوضات تأجّلت تحديداً بسبب إصرار خطوطها الحمراء، وتراجع أمل أميركا في فرض نموذجها الخاص".



ورأت الصحيفة أن التطورات الأخيرة "تُجسّد قوة إيران" مقابل "اضطرار أميركا" إلى التوصل إلى اتفاق، مشيرةً إلى أن "ما جرى بين عودة الرئيس الأميركي إلى السلطة ونهاية المفاوضات التمهيدية للجولة الثانية بين أميركا وإيران، كان مرآة كاملة لإيران القوية، وصورة لأميركا المُجبرة على الاتفاق". ذكر موقع "العربية"، أنّ صحيفة " " نشرت تقريراً قالت فيه إن دخلت الجولة الجديدة من المفاوضات مع "دون مواقفها السابقة" و"تحدت بذلك الضغوط الغربية".وقالت الصحيفة إن ، "وبعد 46 عاماً من العداء مع أميركا"، دخلت المفاوضات الحالية "مع الحفاظ على مواقفها، وكذلك على كافة مواقع نفوذها الخارجي التي تعتبرها أميركا تدخلاً إيرانياً". وأضافت أن طهران "أوضحت خطوطها الحمراء في هذه المفاوضات، وأثارت شكوك الطرف المقابل في قدرته على تجاوز هذه الخطوط".وأرجعت الصحيفة تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات إلى ما وصفته بـ"إصرار إيران" على مواقفها، حيث كتبت: "المفاوضات تأجّلت تحديداً بسبب إصرار خطوطها الحمراء، وتراجع أمل أميركا في فرض نموذجها الخاص".ورأت الصحيفة أن التطورات الأخيرة "تُجسّد قوة إيران" مقابل "اضطرار أميركا" إلى التوصل إلى اتفاق، مشيرةً إلى أن "ما جرى بين عودة الرئيس الأميركي إلى السلطة ونهاية المفاوضات التمهيدية للجولة الثانية بين أميركا وإيران، كان مرآة كاملة لإيران القوية، وصورة لأميركا المُجبرة على الاتفاق".

وأشارت صحيفة "كيهان" إلى زيارات واتفاقات إقليمية عقدتها إيران مؤخراً، وكذلك إلى "الطلب من قبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمشاركة في المفاوضات بين إيران وأميركا، ورفض إيران لذلك"، معتبرةً هذه الأحداث تُعبر دليلاً على "تغيّر موازين القوى" في المنطقة.



وأضافت الصحيفة إن "استبعاد من دائرة المفاوضات النووية، وبالتالي من دائرة التحولات الإقليمية، وتراجع الأوروبية عن شروطها السابقة في التفاوض مع إيران، يُظهر أنه لا يمكن فرض شيء على إيران في الظروف الراهنة"، بحسب تعبيرها.



من جانبها، تشدد الولايات المتحدة، بقيادة ، على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووية، وتفرض عليها عقوبات بينما تهدد بين الحين والآخر بتوجيه ضربة عسكرية. (العربية)