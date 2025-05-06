مرشح رئاسي يمسح حذاءه بعلم الاتحاد الأوروبيّ... وهذا ما قاله

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قام المرشح الرئاسي البولندي وعضو غجيغوج بخلع علم وإلقائه على الأرض وداس بحذائه عليه.وانتشر على ووسائل الإعلام مشهد دخول السياسي إلى مبنى في ونزعه وإلقائه على الأرض ثم مسح الحذاء به قائلا: "لا توجد دولة تمثل هذا العلم، الحمد لله لا توجد دولة كهذه حتى الآن".وخاطب السياسي البولندي المحيطين به: "ارحموا أنفسكم. هذه وليست "، وأضاف أن بولندا لا ينبغي أن تعرض رموز المنظمات "المعادية للبلاد". (روسيا اليوم)