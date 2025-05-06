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عربي-دولي
مرشح رئاسي يمسح حذاءه بعلم الاتحاد الأوروبيّ... وهذا ما قاله
Lebanon 24
06-05-2025
|
09:46
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قام المرشح الرئاسي البولندي وعضو
البرلمان
الأوروبي
غجيغوج
براون
بخلع علم
الاتحاد الأوروبي
وإلقائه على الأرض وداس بحذائه عليه.
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وانتشر على
مواقع التواصل الاجتماعي
ووسائل الإعلام مشهد دخول السياسي إلى مبنى
وزارة الصناعة
البولندية
في
كاتوفيتشي
ونزعه
العلم
وإلقائه على الأرض ثم مسح الحذاء به قائلا: "لا توجد دولة تمثل هذا العلم، الحمد لله لا توجد دولة كهذه حتى الآن".
وخاطب السياسي البولندي المحيطين به: "ارحموا أنفسكم. هذه
بولندا
وليست
بروكسل
"، وأضاف أن بولندا لا ينبغي أن تعرض رموز المنظمات "المعادية للبلاد". (روسيا اليوم)
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