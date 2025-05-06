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عربي-دولي

مرشح رئاسي يمسح حذاءه بعلم الاتحاد الأوروبيّ... وهذا ما قاله

Lebanon 24
06-05-2025 | 09:46
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قام المرشح الرئاسي البولندي وعضو البرلمان الأوروبي غجيغوج براون بخلع علم الاتحاد الأوروبي وإلقائه على الأرض وداس بحذائه عليه.
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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مشهد دخول السياسي إلى مبنى وزارة الصناعة البولندية في كاتوفيتشي ونزعه العلم وإلقائه على الأرض ثم مسح الحذاء به قائلا: "لا توجد دولة تمثل هذا العلم، الحمد لله لا توجد دولة كهذه حتى الآن".

وخاطب السياسي البولندي المحيطين به: "ارحموا أنفسكم. هذه بولندا وليست بروكسل"، وأضاف أن بولندا لا ينبغي أن تعرض رموز المنظمات "المعادية للبلاد". (روسيا اليوم)
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