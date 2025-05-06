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عربي-دولي

ترامب يعلنها: لن نضرب الحوثيين.. ومفاجأة كبيرة قريبا

Lebanon 24
06-05-2025 | 12:14
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد تامب أن الجيش الأميركي لن يضرب الحوثيين بعد اليوم.
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وقال ترامب خلال لقاء يجمعه مع رئيس الوزراء الكندي الجديد أن الغدارة ستصدق وعد الحوثيين، إذ حصل على أخبار تفيد أن الحوثيين لن يفجروا السفن بعد اليوم.
 
أضاف:" سيكون لدينا إعلان كبير للغاية قبل زيارة الشرق الأوسط".
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