بالصور.. أين سينتخب الكرادلة بابا روما الجديد؟

بدأ الكرادلة، الذين سيشاركون في الاجتماع السري لانتخاب جديد للكنيسة ، وعددهم 133، الإقامة في اثنتين من دور الضيافة في ، اليوم الثلاثاء، وسيمنعون من الاتصال بالعالم الخارجي في الوقت الذي يقررون فيه من سيخلف .

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ويُنظر إلى السباق على خلافة البابا فرنسيس على أنه مفتوح جداً. ويقول عدد من الكرادلة إنهم لا يعرفون من سيصبح البابا القادم رغم ذكر بعض الأسماء القليلة على أنها الأوفر حظاً.



ويبدأ الاجتماع السري في سيستينا بعد ظهر غد الأربعاء. ويحق لجميع الكرادلة، الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً، المشاركة في اختيار للبابا فرنسيس الذي توفي الشهر الماضي. ويُنظر إلى السباق على خلافة البابا فرنسيس على أنه مفتوح جداً. ويقول عدد من الكرادلة إنهم لا يعرفون من سيصبح البابا القادم رغم ذكر بعض الأسماء القليلة على أنها الأوفر حظاً.ويبدأ الاجتماع السري في سيستينا بعد ظهر غد الأربعاء. ويحق لجميع الكرادلة، الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً، المشاركة في اختيار للبابا فرنسيس الذي توفي الشهر الماضي.

وفي 15 آب 1483، كرّس البابا سيكستوس الرابع كنيسة سيستينا للعذراء مريم، وتُعد اليوم من أبرز معالم الفاتيكان السياحية، حيث تُستخدم أيضًا لاجتماعات انتخاب البابا.