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عربي-دولي
بالصور.. أين سينتخب الكرادلة بابا روما الجديد؟
Lebanon 24
06-05-2025
|
14:26
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بدأ الكرادلة، الذين سيشاركون في الاجتماع السري لانتخاب
بابا
جديد للكنيسة
الكاثوليكية
، وعددهم 133، الإقامة في اثنتين من دور الضيافة في
الفاتيكان
، اليوم الثلاثاء، وسيمنعون من الاتصال بالعالم الخارجي في الوقت الذي يقررون فيه من سيخلف
البابا فرنسيس
.
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ويُنظر إلى السباق على خلافة البابا فرنسيس على أنه مفتوح جداً. ويقول عدد من الكرادلة إنهم لا يعرفون من سيصبح البابا القادم رغم ذكر بعض الأسماء القليلة على أنها الأوفر حظاً.
ويبدأ الاجتماع السري في
كنيسة
سيستينا بعد ظهر غد الأربعاء. ويحق لجميع الكرادلة، الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً، المشاركة في اختيار
خليفة
للبابا فرنسيس الذي توفي الشهر الماضي.
وفي 15 آب 1483، كرّس البابا سيكستوس الرابع كنيسة سيستينا للعذراء مريم، وتُعد اليوم من أبرز معالم الفاتيكان السياحية، حيث تُستخدم أيضًا لاجتماعات انتخاب البابا.
سُميت تيمّنًا بسيكستوس الرابع، وزُيّنت جدرانها بأعمال لفنانين مثل بيروجينو وبوتيتشيلي، بينما رسم
مايكل
أنجلو سقفها، وأشهر أعماله فيها "خلق آدم". تتكوّن لوحات السقف من تسع مشاهد من سفر التكوين. في عام 1994، وصف
البابا يوحنا بولس الثاني
الكنيسة بأنها "مزار لاهوت الجسد
البشري
"، معتبرًا أن الفن فيها يُعبّر عن جمال الإنسان ورجاء
القيامة
.
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