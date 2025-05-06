Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن بلاده "ليست للبيع".. وهكذا ردّ ترامب!

Lebanon 24
06-05-2025 | 14:43
A-
A+
Doc-P-1356718-638821649119008274.png
Doc-P-1356718-638821649119008274.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تكون للبيع "أبدا".
Advertisement

ورد ترامب عليه خلال اجتماعهما في البيت الأبيض قائلاً: "لا تقل أبدا".

ولدى استقباله كارني في المكتب البيضاوي، أطلق ترامب تلميحًا أثار جدلًا واسعًا بقوله إن "مسح الحدود" بين البلدين قد يكون خطوة محتملة، في إشارة إلى رغبته القديمة بتحويل كندا إلى ولاية أميركية.

وقبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قال ترمب في منشور على موقعه "تروث سوشيال": لماذا تدعم أميركا كندا بـ200 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى منحها الحماية العسكرية المجانية، والعديد من الأشياء الأخرى؟"،  مضيفاً "لا نحتاج سياراتهم، ولا طاقتهم، ولا أخشابهم، ولا أي شيء يملكونه، سوى صداقتهم التي نأمل أن نحافظ عليها دائما. أما هم، فهم يحتاجون منا كل شيء".

 لكن الضيف الكندي قال "كندا ليست للبيع. ولن تكون للبيع و لكن الفرص الحقيقية هي في الشراكة الشراكة بيننا وبينكم (الولايات المتحدة)، وجزء من هذه الشراكة هو احترام الأمن، وحكومتي ملتزمة باتخاذ خطوات لتغيير الأمن الكندي من خلال شراكتنا معكم".

ورد ترامب على تصريحات رئيس الوزراء الكندي قائلاً إن "الوقت كفيل بمعرفة ذلك" إن كانت للبيع أم لا، موضحاً أنه من الأفضل لكندا أن تكون ولاية أميركية.

وخلال لقاءه في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أنه سيبني علاقة أكثر ودية من تلك التي كانت تربطه برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الذي قال الرئيس الأميركي إنه "لم يُعجبه".

وقال ترامب إنه سيسعى فقط إلى إجراء "تغييرات طفيفة" على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تم التفاوض عليها خلال ولايته الأولى، ووصفها بأنها "أسوأ اتفاقية تجارية في تاريخ بلادنا وربما في تاريخ العالم". وقال إن محادثاتهما ستكون "ودية للغاية".

وأضاف "هذه صفقة انتقالية وسوف نرى ربما نعيد التفاوض بخصوصها، الغرض الأهم هو التخلص منها لأنها غير منصفة للولايات المتحدة".
مواضيع ذات صلة
ترامب يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" مع رئيس الوزراء الكندي
lebanon 24
07/05/2025 00:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: ترامب "يريد تحطيمنا لكننا لن ندعه يفعل ذلك"
lebanon 24
07/05/2025 00:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: لن ننخرط في مفاوضات شاملة مع ترامب حتى يُظهر احترامه لبلدنا
lebanon 24
07/05/2025 00:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا
lebanon 24
07/05/2025 00:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-06
16:51 | 2025-05-06
16:31 | 2025-05-06
16:20 | 2025-05-06
16:03 | 2025-05-06
16:00 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24