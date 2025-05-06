19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استعدادًا للانتخاب.. كرادلة الفاتيكان يستعينون بالسينما
Lebanon 24
06-05-2025
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل أجواء شديدة السرية والتعقيد تحيط بعملية اختيار البابا الجديد، اتجه بعض الكرادلة
الكاثوليك
إلى مصدر غير تقليدي لفهم ما ينتظرهم: السينما.
Advertisement
فقد اعترف أحد رجال الدين لصحيفة بوليتيكو أن عددًا من الكرادلة البالغ عددهم 133، والذين سيشاركون في المجمع المغلق لاختيار البابا، شاهدوا فيلم "المجمع" من بطولة
رالف فاينز
كمصدر للإلهام والمعلومة. وقال: "لقد شاهد البعض الحادثة في السينما"، في إشارة إلى الفيلم الذي يبدو أنه لامس الواقع الكنسي بشكل مدهش.
الفيلم الذي أخرجه إدوارد بيرغر، يصوّر فاينز بدور
الكاردينال
توماس لورانس، المكلّف بالإشراف على المجمع البابوي. ويواجه لورانس خلال الأحداث انقسامات داخلية وفضائح تهز الكنيسة، بما في ذلك ظهور مرشح غامض من أبرشية نائية—وهو سيناريو يبدو مألوفًا في سياق الواقع الحالي للفاتيكان.
بحسب رجل الدين، فإن الفيلم عُدّ دقيقًا للغاية حتى من قِبَل الكرادلة أنفسهم، ما جعله بمثابة "أداة بحث مفيدة"، خاصةً لأولئك الذين لم يسبق لهم حضور مجمع بابوي سابق. العديد من الكرادلة المشاركين هذه المرة عُيّنوا من قبل
البابا فرنسيس
، ويأتون من أبرشيات صغيرة كانت غالبًا مهمّشة.
بدأ الكرادلة، الذين سيشاركون في الاجتماع السري لانتخاب
بابا
جديد للكنيسة
الكاثوليكية
، وعددهم 133، الإقامة في اثنتين من دور الضيافة في
الفاتيكان
، اليوم الثلاثاء، وسيمنعون من الاتصال بالعالم الخارجي في الوقت الذي يقررون فيه من سيخلف البابا فرنسيس. (politico)
مواضيع ذات صلة
استعدادا لانتخاب بابا جديد.. كرادلة العالم يتوافدون إلى روما واجتماع نهائي اليوم قبيل بدء المجمع المغلق
Lebanon 24
استعدادا لانتخاب بابا جديد.. كرادلة العالم يتوافدون إلى روما واجتماع نهائي اليوم قبيل بدء المجمع المغلق
07/05/2025 00:50:47
07/05/2025 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تيّاران في الفاتيكان والكرادلة الأميركيون يريدون بابا هنغاريا
Lebanon 24
تيّاران في الفاتيكان والكرادلة الأميركيون يريدون بابا هنغاريا
07/05/2025 00:50:47
07/05/2025 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع خامس... هذا ما سيناقشه الكرادلة في الفاتيكان
Lebanon 24
إجتماع خامس... هذا ما سيناقشه الكرادلة في الفاتيكان
07/05/2025 00:50:47
07/05/2025 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر في الفاتيكان: اجتماعات انتخاب البابا الجديد ستبدأ في 7 أيار المقبل
Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر في الفاتيكان: اجتماعات انتخاب البابا الجديد ستبدأ في 7 أيار المقبل
07/05/2025 00:50:47
07/05/2025 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الصاروخية الهندية
Lebanon 24
الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الصاروخية الهندية
16:54 | 2025-05-06
06/05/2025 04:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال مسؤول في "حزب الله" في كفررمان.. إليكم أوّل تعليق إسرائيليّ
Lebanon 24
بعد اغتيال مسؤول في "حزب الله" في كفررمان.. إليكم أوّل تعليق إسرائيليّ
16:51 | 2025-05-06
06/05/2025 04:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الهند تقصف 9 مواقع باكستانية والأخيرة تتوعّد
Lebanon 24
بالفيديو.. الهند تقصف 9 مواقع باكستانية والأخيرة تتوعّد
16:31 | 2025-05-06
06/05/2025 04:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حوّل مستشفى لـ"مسلخ بشري".. إلقاء القبض على مطلوب سوري خطير
Lebanon 24
حوّل مستشفى لـ"مسلخ بشري".. إلقاء القبض على مطلوب سوري خطير
16:20 | 2025-05-06
06/05/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الهند وافقت على إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية
Lebanon 24
ترامب: الهند وافقت على إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية
16:03 | 2025-05-06
06/05/2025 04:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
Lebanon 24
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
02:40 | 2025-05-06
06/05/2025 02:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
05:53 | 2025-05-06
06/05/2025 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
04:04 | 2025-05-06
06/05/2025 04:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
10:02 | 2025-05-06
06/05/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
03:36 | 2025-05-06
06/05/2025 03:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2025-05-06
الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الصاروخية الهندية
16:51 | 2025-05-06
بعد اغتيال مسؤول في "حزب الله" في كفررمان.. إليكم أوّل تعليق إسرائيليّ
16:31 | 2025-05-06
بالفيديو.. الهند تقصف 9 مواقع باكستانية والأخيرة تتوعّد
16:20 | 2025-05-06
حوّل مستشفى لـ"مسلخ بشري".. إلقاء القبض على مطلوب سوري خطير
16:03 | 2025-05-06
ترامب: الهند وافقت على إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية
16:00 | 2025-05-06
تقرير إسرائيليّ: "حماس" تُهرّب السلاح عبر 3 دول عربيّة
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
07/05/2025 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
07/05/2025 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
07/05/2025 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24