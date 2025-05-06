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عربي-دولي

استعدادًا للانتخاب.. كرادلة الفاتيكان يستعينون بالسينما

Lebanon 24
06-05-2025 | 15:36
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في ظل أجواء شديدة السرية والتعقيد تحيط بعملية اختيار البابا الجديد، اتجه بعض الكرادلة الكاثوليك إلى مصدر غير تقليدي لفهم ما ينتظرهم: السينما.
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فقد اعترف أحد رجال الدين لصحيفة بوليتيكو أن عددًا من الكرادلة البالغ عددهم 133، والذين سيشاركون في المجمع المغلق لاختيار البابا، شاهدوا فيلم "المجمع" من بطولة رالف فاينز كمصدر للإلهام والمعلومة. وقال: "لقد شاهد البعض الحادثة في السينما"، في إشارة إلى الفيلم الذي يبدو أنه لامس الواقع الكنسي بشكل مدهش.

الفيلم الذي أخرجه إدوارد بيرغر، يصوّر فاينز بدور الكاردينال توماس لورانس، المكلّف بالإشراف على المجمع البابوي. ويواجه لورانس خلال الأحداث انقسامات داخلية وفضائح تهز الكنيسة، بما في ذلك ظهور مرشح غامض من أبرشية نائية—وهو سيناريو يبدو مألوفًا في سياق الواقع الحالي للفاتيكان.

بحسب رجل الدين، فإن الفيلم عُدّ دقيقًا للغاية حتى من قِبَل الكرادلة أنفسهم، ما جعله بمثابة "أداة بحث مفيدة"، خاصةً لأولئك الذين لم يسبق لهم حضور مجمع بابوي سابق. العديد من الكرادلة المشاركين هذه المرة عُيّنوا من قبل البابا فرنسيس، ويأتون من أبرشيات صغيرة كانت غالبًا مهمّشة.
 
بدأ الكرادلة، الذين سيشاركون في الاجتماع السري لانتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية، وعددهم 133، الإقامة في اثنتين من دور الضيافة في الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، وسيمنعون من الاتصال بالعالم الخارجي في الوقت الذي يقررون فيه من سيخلف البابا فرنسيس. (politico)
 
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