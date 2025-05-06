استعدادًا للانتخاب.. كرادلة الفاتيكان يستعينون بالسينما

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في ظل أجواء شديدة السرية والتعقيد تحيط بعملية اختيار البابا الجديد، اتجه بعض الكرادلة إلى مصدر غير تقليدي لفهم ما ينتظرهم: السينما.فقد اعترف أحد رجال الدين لصحيفة بوليتيكو أن عددًا من الكرادلة البالغ عددهم 133، والذين سيشاركون في المجمع المغلق لاختيار البابا، شاهدوا فيلم "المجمع" من بطولة كمصدر للإلهام والمعلومة. وقال: "لقد شاهد البعض الحادثة في السينما"، في إشارة إلى الفيلم الذي يبدو أنه لامس الواقع الكنسي بشكل مدهش.الفيلم الذي أخرجه إدوارد بيرغر، يصوّر فاينز بدور توماس لورانس، المكلّف بالإشراف على المجمع البابوي. ويواجه لورانس خلال الأحداث انقسامات داخلية وفضائح تهز الكنيسة، بما في ذلك ظهور مرشح غامض من أبرشية نائية—وهو سيناريو يبدو مألوفًا في سياق الواقع الحالي للفاتيكان.بحسب رجل الدين، فإن الفيلم عُدّ دقيقًا للغاية حتى من قِبَل الكرادلة أنفسهم، ما جعله بمثابة "أداة بحث مفيدة"، خاصةً لأولئك الذين لم يسبق لهم حضور مجمع بابوي سابق. العديد من الكرادلة المشاركين هذه المرة عُيّنوا من قبل ، ويأتون من أبرشيات صغيرة كانت غالبًا مهمّشة.