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عربي-دولي

لإنهاء "أزمة غزة".. وساطة جديدة لمصر وقطر

Lebanon 24
07-05-2025 | 01:56
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أعلنت مصر وقطر، اليوم الأربعاء، أن جهودهما في ملف الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "مستمرة ومتسقة".
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وأكدت مصر وقطر في بيان أن "جهودهما في ملف الوساطة تستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة".

وأضاف البيان: "تشدد الدولتان على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها".

وشدد البيان على تأكيد قطر ومصر "أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدّدان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركّز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم".
واختتم البيان بالقول: "تؤكد الدولتان أن جهودهما تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأميركية في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين".

وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن فجر اليوم الأربعاء مقتل تسعة أشخاص في غارة إسرائيلية جديدة طالت مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع الفلسطيني وذلك بعيد ساعات من تعرّض المدرسة نفسها لغارة أولى أوقعت 22 شهيدا.(سكاي نيوز)






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