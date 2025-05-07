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عربي-دولي

بعد "أضرار فادحة".. تعليق كل الرحلات بمطار صنعاء

Lebanon 24
07-05-2025 | 02:26
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علّق مطار صنعاء في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، على ما أعلن مديره الأربعاء بعدما لحقت به "أضرار فادحة" ناجمة عن الضربات الإسرائيلية الثلاثاء.
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وقال المدير العام للمطار خالد الشايف إنه نتيجة للعدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة، "تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من والى المطار حتى إشعار آخر".
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