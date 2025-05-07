بعد "أضرار فادحة".. تعليق كل الرحلات بمطار صنعاء

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علّق في العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، على ما أعلن مديره الأربعاء بعدما لحقت به "أضرار فادحة" ناجمة عن الضربات الثلاثاء.للمطار إنه نتيجة للعدوان على وما نجم عنه من أضرار فادحة، "تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من والى حتى إشعار آخر".