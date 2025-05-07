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أنقرة تدين "خطوات الهند الاستفزازية".. وتحذر من خطر اندلاع حرب شاملة

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:27
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أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، الهجوم الذي شنته الهند الليلة الماضية، على باكستان، معتبرة أنه خلق خطر اندلاع حرب شاملة.
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وقالت الخارجية التركية في بيان، إن الهجوم الذي شنته الهند، خلق خطر اندلاع حرب شاملة، ونحن ندين مثل هذه "الخطوات الاستفزازية"، والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وحثت الخارجية التركية الأطراف، على اتباع الحس السليم، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.

وأعربت عن أملها في أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لخفض التوترات في المنطقة في أقرب وقت ممكن، وأن يتم إنشاء الآليات اللازمة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، لمنع تكرار حوادث مماثلة.

كما أكدت الخارجية التركية، دعمها لدعوة باكستان لإجراء تحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 نيسان. (روسيا اليوم)
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