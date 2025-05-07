بين باكستان والهند.. هذه أبرز "محطات التصعيد" تاريخياً

قصفت مواقع باكستانية يوم الأربعاء قالت إنها تضم "بنية تحتية إرهابية" بعد أسبوعين من مقتل 26 في هجوم في منطقة سياحية بالشطر من إقليم ألقت بمسؤوليته على إسلام اباد.

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وقالت باكستان إن 6 مواقع تعرضت للاستهداف مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.





وكثفت الدولتان القصف المتبادل عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه في الآونة الأخيرة.

وفي ما يلي تسلسل زمني لأهم وقائع التصعيد العسكري والدبلوماسي في العلاقة المضطربة بين البلدين منذ 1999:



أيار - 1999:



خاضت الهند وباكستان حرباً غير معلنة في منطقة كارجيل بكشمير، بعد أن احتلت قوات غير نظامية مدعومة من الجيش مواقع هندية على خط المراقبة أو خط وقف إطلاق النار.



وأوقفت الهند القتال بعد اشتباكات عنيفة، وضغطت على باكستان للانسحاب.



كانون الأول 2001:



استهدف مهاجمون مدججون بالسلاح مبنى الهندي في نيودلهي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وألقت الهند باللوم على جماعتي جيش محمد وعسكر طيبة المتشددتين المتمركزتين في باكستان.



تشرين الثاني 2008:



استهدف عشرة مهاجمين مدججين بالسلاح مواقع رئيسية في مومباي، بما في ذلك فندقان فاخران ومركز ومحطة الرئيسية، مما أسفر عن مقتل 166 شخصاً.



وأوقفت الهند جرّاء ذلك جميع أشكال الحوار مع باكستان، ثم استأنفتها لفترة وجيزة في إطار عملية سلام.



كانون الثاني 2016:



اقتحم مهاجمون يرتدون زي جنود قاعدة جوية هندية بالقرب من الحدود مع باكستان، وتبادلوا إطلاق النار مع القوات التي خاضت معارك استمرت أكثر من 15 ساعة بدعم من الدبابات وطائرات الهليكوبتر قبل أن تستعيد السيطرة على المجمع.



وقُتل جميع المهاجمين الخمسة وحارسان على الأقل في الهجوم.



وتقول الهند إن المهاجمين تسللوا من باكستان، بينما نددت السلطات الباكستانية بالهجوم.



وتسببت الحادثة في تعثر محادثات السلام، التي استؤنفت لفترة وجيزة عام 2015.





أيلول 2016:



قُتل ثمانية عشر جنديا هنديا في هجوم على في بكشمير الهندية.



وحمّلت نيودلهي باكستان مسؤولية الهجوم، وردّت بشن "ضربات دقيقة" عبر خط المراقبة على ما وصفتها بأنها منصات إطلاق إرهابية.



ونفت باكستان وقوع أي توغل على أراضيها.



شباط 2019:



أسفر تفجير انتحاري عن مقتل 40 من أفراد الأمن الهنود في كشمير.



ونفذت الهند غارات جوية على بالاكوت في باكستان.



وردّت باكستان بغارات جوية، وأسقط كل طرف طائرات تابعة للطرف الآخر.

وهدأت المواجهة بين الدولتين بعد ضغوط دولية.



آب 2019:



ألغت الهند الوضع الخاص لكشمير، لتنهي بذلك بنداً دستورياً كان يسمح لولاية جامو وكشمير بسن قوانينها الخاصة.



وخفضت باكستان في المقابل، مستوى العلاقات الدبلوماسية وعلّقت التجارة مع الهند.



نيسان 2025:



قُتل ستة وعشرون شخصا بعد أن استهدف مسلحون متشددون سياحا هندوسا في إقليم كشمير.

واتهمت الهند جماعات مدعومة من باكستان بالوقوف وراء الهجوم، بينما نفت إسلام أباد تورطها ودعت إلى تحقيق محايد.



وعلقّت الهند معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 التي تنظم تقاسم المياه من نهر السند وروافده، في حين علّقت باكستان كل أشكال التبادل التجاري مع الهند بما في ذلك من خلال دول ثالثة.



وأغلقت الدولتان مجالهما الجوي أمام شركات الطيران التابعة للبلد الآخر، وألغت نيودلهي معظم التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين. (سكاي نيوز عربية)