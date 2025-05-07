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عربي-دولي

أسقطت طائرة هنديّة... هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستانيّ

Lebanon 24
07-05-2025 | 08:50
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إعلان باكستان عن إسقاط طائرات هندية، من بينها المقاتلات المتطورة من طراز "رافال" الفرنسية، سلط الضوء على الجاهزية الدفاعية لإسلام اباد.
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وتتمتع باكستان بقدرات دفاع جوي متقدمة، تشمل مجموعة متنوعة من الأنظمة التي تغطي مختلف نطاقات الارتفاع والمدى.
 
وتمتلك باكستان المنظومات الدفاعية التالية:

"إتش كيو-9 بي" الصينية: وهي منظومة دفاع جوي بعيدة المدى، وهي نسخة صينية من نظام S-300 الروسي.

"سبادا": وهي منظومة دفاع جوي متوسطة الارتفاع، تتضمن رادارا بمدى 60 كم وأربعة قاذفات صواريخ.

"كروتال" الفرنسية: وهي منظومة دفاع جوي قصيرة المدى، تم تطويرها في فرنسا.

"فتح-2" الباكستانية: وهي منظومة دفاع جوي قصيرة المدى، محلية الصنع.

 
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