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عربي-دولي

بعد هبوط اضطراري... إقلاع طائرة الرئيس الصربيّ

Lebanon 24
07-05-2025 | 08:59
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أفادت وكالة "تاس" الروسيّة نقلاً عن وسائل إعلامية صربية، أنّ طائرة الرئيس فوتشيتش أقلعت من باكو متجهة إلى موسكو بعد هبوط اضطراري.
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كما أوضحت أنه لم يتم منح طائرة الرئيس الصربي تصريحا بالإقلاع "بسبب تهديدات أمنية"، بينما ذكرت بوابة "إنفورمر" الإخبارية، أن الطائرة قد اضطرت للهبوط في أذربيجان سابقا بسبب نشاط أنظمة الدفاع الجوي الروسي في المجال الجوي. (روسيا اليوم)
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