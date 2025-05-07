بعد هبوط اضطراري... إقلاع طائرة الرئيس الصربيّ

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أفادت وكالة "تاس" الروسيّة نقلاً عن وسائل إعلامية صربية، أنّ طائرة الرئيس فوتشيتش أقلعت من متجهة إلى بعد هبوط اضطراري.كما أوضحت أنه لم يتم منح طائرة الرئيس الصربي تصريحا بالإقلاع "بسبب تهديدات أمنية"، بينما ذكرت بوابة "إنفورمر" الإخبارية، أن الطائرة قد اضطرت للهبوط في أذربيجان سابقا بسبب نشاط الروسي في المجال الجوي. (روسيا اليوم)