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عربي-دولي

الشرع في فرنسا.. ومراسم استقباله تثير جدلًا واسعًا (صور)

Lebanon 24
07-05-2025 | 11:44
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وصل مساء اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، في أول زيارة له إلى بلد أوروبي، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيبحث الشرع مع نظيره الفرنسي عددا من الملفات في مقدمها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالي الطاقة والطيران.

وتشمل المباحثات أيضًا، وفق ما نقله وكالة الصحافة الفرنسية: "ملفات هامة لعل أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصا لبنان".

وشكلت لحظة وصول الشرع إلى مطار شارل ديغول كانت محط جدل، حيث اعتبر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المراسم والسجاة الحمراء لا ترقى لاستقبال رئيس دولة أخرى.
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بروتوكول استقبال الرؤساء في فرنسا يشمل مجموعة من الإجراءات والآداب المتبعة بعناية فائقة، ويعتبر جزءًا من التقاليد الدبلوماسية والسياسية في البلاد.



أّولأً، القصر الرئاسي الفرنسي، قصر الإليزيه، هو المكان الرئيسي لاستقبال الزوار من الرؤساء.

ثانيًا، يتم استقبال الرئيس الزائر في ساحة القصر مع تقديم التحية الرسمية.

ثالثًا، يعقد اجتماع خاص بين الرئيس الفرنسي والرئيس الزائر لمناقشة القضايا الثنائية والعلاقات بين البلدين.

رابعًا، في حال كان الزيارة رسمية، يتم تنظيم عشاء رسمي بحضور الشخصيات الرفيعة في الحكومة الفرنسية وبعض الشخصيات البارزة.

ومن الشائع في الزيارات الرسمية توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد، الثقافة، الدفاع، والتكنولوجيا.

يتم الالتزام الصارم بالبروتوكولات الدبلوماسية في التعامل مع الرؤساء الزوار، مثل التوقيت الدقيق، اللباس الرسمي، واللغة المعتمدة.
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