الشرع في فرنسا.. ومراسم استقباله تثير جدلًا واسعًا (صور)

وصل مساء اليوم الرئيس السوري أحمد إلى ، في أول زيارة له إلى بلد ، للقاء .



وسيبحث الشرع مع نظيره الفرنسي عددا من الملفات في مقدمها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالي الطاقة والطيران.



وتشمل المباحثات أيضًا، وفق ما نقله وكالة الصحافة : "ملفات هامة لعل أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الجديدة والاعتداءات المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصا ".



وشكلت لحظة وصول الشرع إلى مطار شارل ديغول كانت محط جدل، حيث اعتبر الكثيرون على أن المراسم والسجاة الحمراء لا ترقى لاستقبال رئيس دولة أخرى.

البروتوكول في فرنسا ، يتم الاستقبال في قصر الإليزيه يا ( إعلامي ) @nedalmalouf

إلا إذا مصر تخلي نظرك على مستوى الصرامي فهاد شي بيخصك

الصورة اليوم لتجهيز استقبال الرئيس الشرع في الإليزيه بحسب البرتوكول الفرنسي

و الصورة الثانية هي لوصول المستشار الألماني اليوم بنفس المراسم 😎… pic.twitter.com/h1wCyIIolP — Fadi Salmounie (@SailorFadi) May 7, 2025 Advertisement



الرئيس الصيني في

الرئيس الشرع في باريس



الصورة ذاتها pic.twitter.com/APTD8AWI3C — Mohammad 🇸🇾 (@Mohamaddsyrien) May 7, 2025



أّولأً، الرئاسي الفرنسي، قصر الإليزيه، هو المكان لاستقبال الزوار من الرؤساء.



ثانيًا، يتم استقبال الرئيس الزائر في ساحة القصر مع تقديم التحية الرسمية.



ثالثًا، يعقد اجتماع خاص بين والرئيس الزائر لمناقشة الثنائية والعلاقات بين البلدين.



رابعًا، في حال كان الزيارة رسمية، يتم تنظيم عشاء رسمي بحضور الشخصيات الرفيعة في الحكومة الفرنسية وبعض الشخصيات البارزة.



ومن الشائع في الزيارات الرسمية توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد، الثقافة، الدفاع، والتكنولوجيا.



يتم الالتزام الصارم بالبروتوكولات الدبلوماسية في التعامل مع الرؤساء الزوار، مثل التوقيت الدقيق، اللباس الرسمي، واللغة المعتمدة. بروتوكول استقبال الرؤساء في فرنسا يشمل مجموعة من الإجراءات والآداب المتبعة بعناية فائقة، ويعتبر جزءًا من التقاليد الدبلوماسية والسياسية في البلاد.أّولأً، الرئاسي الفرنسي، قصر الإليزيه، هو المكان لاستقبال الزوار من الرؤساء.ثانيًا، يتم استقبال الرئيس الزائر في ساحة القصر مع تقديم التحية الرسمية.ثالثًا، يعقد اجتماع خاص بين والرئيس الزائر لمناقشة الثنائية والعلاقات بين البلدين.رابعًا، في حال كان الزيارة رسمية، يتم تنظيم عشاء رسمي بحضور الشخصيات الرفيعة في الحكومة الفرنسية وبعض الشخصيات البارزة.ومن الشائع في الزيارات الرسمية توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد، الثقافة، الدفاع، والتكنولوجيا.يتم الالتزام الصارم بالبروتوكولات الدبلوماسية في التعامل مع الرؤساء الزوار، مثل التوقيت الدقيق، اللباس الرسمي، واللغة المعتمدة.