الشرع في فرنسا.. ومراسم استقباله تثير جدلًا واسعًا (صور)

البروتوكول في فرنسا ، يتم الاستقبال في قصر الإليزيه يا ( إعلامي ) @nedalmalouf
إلا إذا مصر تخلي نظرك على مستوى الصرامي فهاد شي بيخصك
الصورة اليوم لتجهيز استقبال الرئيس الشرع في الإليزيه بحسب البرتوكول الفرنسي
و الصورة الثانية هي لوصول المستشار الألماني اليوم بنفس المراسم 😎… pic.twitter.com/h1wCyIIolP
— Fadi Salmounie (@SailorFadi) May 7, 2025
البروتوكول في فرنسا ، يتم الاستقبال في قصر الإليزيه يا ( إعلامي ) @nedalmalouf
إلا إذا مصر تخلي نظرك على مستوى الصرامي فهاد شي بيخصك
الصورة اليوم لتجهيز استقبال الرئيس الشرع في الإليزيه بحسب البرتوكول الفرنسي
و الصورة الثانية هي لوصول المستشار الألماني اليوم بنفس المراسم 😎… pic.twitter.com/h1wCyIIolP
الرئيس الصيني في باريس
الرئيس الشرع في باريس
الصورة ذاتها pic.twitter.com/APTD8AWI3C
— Mohammad 🇸🇾 (@Mohamaddsyrien) May 7, 2025
الرئيس الصيني في باريس
الرئيس الشرع في باريس
الصورة ذاتها pic.twitter.com/APTD8AWI3C