للقضاء على حماس... إسرائيل تنتقل للمرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون"

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وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى قيادة فرقة غزة، شدد زاميرعلى أن "هذا هو مطلب الساعة ووقتها"، ومؤكدا أن تخوض "معركة على الروح والعزيمة".وقال إن الجيش سيكثف عملياته في المرحلة المقبلة بهدف " على حماس وقدراتها"، مضيفا أن الاستمرار بالعمل "بانضباط وعزم" ضروري لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها استعادة الأسرى وإنهاء التهديد الذي تمثله الحركة.وحث قوات الاحتياط على الاستجابة الفورية، وأوضح: "نحن في لحظة اختبار. الجميع يجب أن يلبي النداء، لا خيار آخر".