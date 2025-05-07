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عربي-دولي

للقضاء على حماس... إسرائيل تنتقل للمرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون"

Lebanon 24
07-05-2025 | 14:13
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كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، اليوم الاربعاء، أن الجيش الاسرائيلي بدأ الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون" في إطار خطة الحسم ضد حركة حماس وتفكيك قدراتها.
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وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى قيادة فرقة غزة، شدد زاميرعلى أن "هذا هو مطلب الساعة ووقتها"، ومؤكدا أن إسرائيل تخوض "معركة على الروح والعزيمة".

وقال إن الجيش سيكثف عملياته في المرحلة المقبلة بهدف "القضاء على حماس وقدراتها"، مضيفا أن الاستمرار بالعمل "بانضباط وعزم" ضروري لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها استعادة الأسرى وإنهاء التهديد الذي تمثله الحركة.

وحث زامير قوات الاحتياط على الاستجابة الفورية، وأوضح: "نحن في لحظة اختبار. الجميع يجب أن يلبي النداء، لا خيار آخر".
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