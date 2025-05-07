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نتنياهو في أول تصريح له بعد القرار الأميركي بشأن الحوثيين

Lebanon 24
07-05-2025 | 15:09
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "هناك قاعدة واحدة تُرشدني، ستدافع إسرائيل عن نفسها في كل مكان ضد أي تهديد بمفردها".
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وأثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على الحوثيين ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا التحرك.

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن غياب التنسيق مع تل أبيب قبل اتخاذ القرار الأميركي يعد بمثابة "تخلي" عن إسرائيل. (سكاي نيوو)
 
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