نتنياهو في أول تصريح له بعد القرار الأميركي بشأن الحوثيين

Advertisement

قال ، الأربعاء، إن "هناك قاعدة واحدة تُرشدني، ستدافع عن نفسها في كل مكان ضد أي تهديد بمفردها".وأثار قرار الرئيس الأميركي، ، بوقف الهجمات العسكرية على الحوثيين ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث عن الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع بشأن هذا التحرك.واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن غياب التنسيق مع تل أبيب قبل اتخاذ القرار الأميركي يعد بمثابة "تخلي" عن إسرائيل. (سكاي نيوو)