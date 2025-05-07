"نهاية إيران تقترب".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ!

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً جديداً زعمت فيه أنَّ باتت تقترب أخيراً من نهايتها وذلك بعد أكثر من 4 عقود على "التوسيع الثوري" ودعم الجماعات المُسلحة.

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وفي التقرير الذي ترجمهُ " "، قالت الصحيفة إنهُ "بعد عامٍ واحد فقط، بدت إيران أقوى من أي وقتٍ مضى، لكن الرياح تغيرت الآن بشكل كبير، وبدأ النظامُ ينهار تحت وطأة تناقضاته الداخلية فضلاً عن التقاء القوى الخارجية".

واعتبر التقرير أنَّ "الأمور تتجهُ نحو ما يُمكن وصفهُ بعاصفة عاتية وسط اليأس الاقتصادي والهزائم العسكرية وخيبة الأمل الداخلية فضلاً عن حملة الضغط القصوى التي تشنها ضدّ إيران"، وأضاف: "ما كان يُنظر إليه في الماضي على أنه مجرد طموح، يبدو الآن أكثر ترجيحاً من أي وقت مضى".

ويقول التقرير إنه "على مدى العقد الماضي وحده، أنفقت إيران ما يُقدر بنحو 60 إلى 80 مليار دولار لدعم الجماعات المسلحة في المنطقة مثل في وجماعة في اليمن والجماعات في ، ناهيك عن دعم لحركتي والجهاد الإسلامي في غزة بالإضافة إلى دعمِ النظام السوري السابق المُنهار يوم 8 كانون الأول 2024".

وذكر تقرير "جيروزاليم" أنَّ الجزء الأكبر من هذا التمويل "جاء على حساب الشعب الإيرانيّ بشكل مُباشر والذي عانى من أزمات اقتصادية مُتكررة بينما كان يشاهد ثروات بلاده تتجهُ نحو الحروب الخارجيّة".

ورأى التقرير أنَّ استراتيجية حلقة النار التي أنشأتها إيران عبر وكالائها، صُمّمت لتطويق وتهديد المصالح الأميركية في كل أنحاء الشرق الأوسط، مما سمح لإيران بتولي زمام القيادة في العالم الإسلامي، وأردف: "لكن في الأشهر الأخيرة، انهارت هذه الاستراتيجية، وأثبتت فشلها الذريع. حالياً، يواجه مؤيد النظام العادي سلسلة من الأسئلة: هل كانت التضحية تستحق كل هذا العناء؟ وكيف يمكن دعم نظامٍ مُني بفشل ذريع؟ بدون دعم جماهيره، لن يتمكن النظام من الصمود في وجه كل هذه الضغوط".

ويوضح التقرير أنَّ إيران في حالة تدهور، إذ تجاوز معدل التضخم 40% فيما فقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها خلال العقد الماضي، وتابع: "يقدر البنك الدولي أن أكثر من 50% من الإيرانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر، بينما تتجاوز معدلات البطالة بين الشباب 27%. السلع الأساسية كالماء والكهرباء محدودة، واللحوم والأدوية والوقود، إما باهظة الثمن أو غير متوفرة".

ويقولُ التقرير أيضاً إنَّ "نجاح إسرائيل في تفكيك قدرات وكلاء إيران في وغزة ولبنان، بالتزامن مع عجز إيران عن منع ردّ انتقامي عنيف بعد هجومها الصاروخي في نيسان 2024، كشف عن ضعف النظام الاستراتيجي"، وتابع: "لقد أُهدرت مليارات الدولارات، وانكشفت حقيقة أنها مجرد نمر من ورق".

كذلك، أوضح التقرير أنَّ "عودة الأميركي وإعادة فرض حملة الضغط ، تخنق إيران اقتصادياً وسياسياً. الدليل على نجاح هذه الحملة هو أن إيران تُفاوض حالياً عدوها اللدود، الولايات المتحدة، بحجة تفكيك قدراتها النووية. وللإشارة، في الولاية الأولى للرئيس ، انخفضت صادرات من أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً إلى أقل من 300 ألف برميل، وخسر النظام ما يُقدر بـ 200 مليار دولار من الإيرادات".

وفي الختام، اعتبر التقرير أنَّ "الظروف اليوم مهيأة لإسقاط الحكومة الحالية"، وقال: "الوضع مختلف تماماً عما كان عليه في أي وقت خلال الـ40 عاماً الماضية. النظام الإيراني الآن نخبة حاكمة ممزقة، مستنزفة الصدقية، تواجه أمة ضاقت ذرعاً وشعرت بالإحباط".