مسؤول مصري يشن هجومًا على إسرائيل... هذا ما قاله!

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وأكد رئيس للاستعلامات أن ما تقوم به إسرائيل منذ احتلالها لفلسطين يتجاوز مجرد السيطرة على الأرض، ليصل إلى محو الثقافة والهوية العربية، وهو ما يجعل من احتلالًا استثنائيًا في طبيعته العدوانية والتوسعية.وأوضح أن الصراع بين العرب وإسرائيل "لم يكن يومًا خلافًا سياسيًا عابرًا بل هو صراع وجودي" موضحا أنه "لم يُجمع العرب على مائدة واحدة في تاريخهم الحديث إلا لمقاومة هذا الاحتلال".ولفت إلى أن دور مصر في القضية لم يبدأ بعد ثورة 23 عام 1952 كما يظن البعض بل سبق ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في حرب 1948 تحت الحكم الملكي و"بعد تعزز هذا الدور وأصبح أكثر قوة ووضوحًا"وأشار إلى أن الانتماء العربي ليس شعارًا سياسيًا بل شعور وجداني راسخ في وجدان كل عربي، وأن "الاعتداءات المتكررة على أراضي تعكس طبيعتها التوسعية وعدوانها المستمر".وشدّد على أن عملية طوفان شكلت نقطة تحول في استعادة الزخم العربي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه العملية "جاءت لتوقظ الضمير العربي" بعد أن حاول البعض تشويه صورة .وأشار أن رد الفلسطينيين بدمائهم وصمودهم أكد أن القضية الفلسطينية "ما زالت قضية حية ومركزية في وجدان الأمة" مشددا التأكيد على أن ليست قضية محلية أو إقليمية ضيقة بل هي قضية عربية شاملة.وأكد رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على دول مثل وسوريا واليمن والضفة وغزة "يثبت أنها تهديد مباشر للأمن القومي العربي برمّته".