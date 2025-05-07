انفجار في لاهور شرقي باكستان

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أفادت شبكة جيو التلفزيونية وشاهد من بأن دوي انفجار سمع في مدينة في شرق باكستان، صباح الخميس، وذلك بعد يوم من ضربات هندية استهدفت مواقع متعددة في البلاد أججت المخاوف بشأن تصعيد الصراع العسكري بين الجارتين المسلحتين نوويا.والأربعاء، أعلنت بدء عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان، فيما ذكرت إسلام آباد أنها أسقطت 5 طائرات هندية مقاتلة. (سكاي نيوز عربية)