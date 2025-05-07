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انفجار في لاهور شرقي باكستان

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:07
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أفادت شبكة جيو التلفزيونية وشاهد من رويترز بأن دوي انفجار سمع في مدينة لاهور في شرق باكستان، صباح الخميس، وذلك بعد يوم من ضربات هندية استهدفت مواقع متعددة في البلاد أججت المخاوف بشأن تصعيد الصراع العسكري بين الجارتين المسلحتين نوويا.
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والأربعاء، أعلنت الهند بدء عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان، فيما ذكرت إسلام آباد أنها أسقطت 5 طائرات هندية مقاتلة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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