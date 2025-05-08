قادة أوروبيون لإسرائيل: لعدم تسييس مساعدات غزة



Advertisement

وقال ، الأربعاء، إنه "ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها"، مردداً بذلك المخاوف التي عبر عنها عدد من ، بينهم المستشار الألماني المنتخب حديثاً فريدريش ميرتس، والرئيس ، واللذين وصفا الوضع في غزة بأنه "أسوأ ما شهدناه على الإطلاق".



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس للصحافيين، الأربعاء، إن "وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في وارسو، سيناقشون العلاقات بين التكتل وإسرائيل الخميس، بناء على طلب من كاسبار فيلدكامب". انتقد زعماء أوروبيون خطط لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بالاستعانة بشركات خاصة لإيصال الغذاء، وذلك بعد شهرين من منع الجيش دخول الإمدادات إلى القطاع تماماً.وقال ، الأربعاء، إنه "ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها"، مردداً بذلك المخاوف التي عبر عنها عدد من ، بينهم المستشار الألماني المنتخب حديثاً فريدريش ميرتس، والرئيس ، واللذين وصفا الوضع في غزة بأنه "أسوأ ما شهدناه على الإطلاق".وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس للصحافيين، الأربعاء، إن "وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في وارسو، سيناقشون العلاقات بين التكتل وإسرائيل الخميس، بناء على طلب من كاسبار فيلدكامب".

ونصت الرسالة التي قدمها فيلدكامب، على أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يجب أن تتوافق مع حقوق الإنسان، والقيم بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين".



وكتب فيلدكامب: "أرى أن الحصار اللاإنساني يمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب ، وبالتالي لاتفاقية الشراكة".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحصار على غزة سيستمر في الوقت الحالي، إلى حين إكمال إخلاء مناطق في شمال القطاع ووسطه من السكان ونقلهم جنوباً، إلى منطقة قرب مدينة في جنوب القطاع.



واحتلت إسرائيل بالفعل ما يقرب من ثلث مساحة القطاع وأخلته من السكان، كما تسببت خطة المساعدات وخطط نقل معظم السكان جنوباً في انتقادات لتل أبيب، التي عبرت عن نيتها احتلال بالكامل.