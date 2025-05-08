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عربي-دولي

قادة أوروبيون لإسرائيل: لعدم تسييس مساعدات غزة

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:29
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انتقد زعماء أوروبيون خطط إسرائيل لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بالاستعانة بشركات خاصة لإيصال الغذاء، وذلك بعد شهرين من منع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات إلى القطاع تماماً.
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وقال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنه "ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها"، مردداً بذلك المخاوف التي عبر عنها عدد من القادة، بينهم المستشار الألماني المنتخب حديثاً فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللذين وصفا الوضع في غزة بأنه "أسوأ ما شهدناه على الإطلاق".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحافيين، الأربعاء، إن "وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في وارسو، سيناقشون العلاقات بين التكتل وإسرائيل الخميس، بناء على طلب من وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب".
ونصت الرسالة التي قدمها فيلدكامب، على أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يجب أن تتوافق مع حقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين".

وكتب فيلدكامب: "أرى أن الحصار اللاإنساني يمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي لاتفاقية الشراكة".
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحصار على غزة سيستمر في الوقت الحالي، إلى حين إكمال إخلاء مناطق في شمال القطاع ووسطه من السكان ونقلهم جنوباً، إلى منطقة قرب مدينة رفح في جنوب القطاع.

واحتلت إسرائيل بالفعل ما يقرب من ثلث مساحة القطاع وأخلته من السكان، كما تسببت خطة المساعدات وخطط نقل معظم السكان جنوباً في انتقادات لتل أبيب، التي عبرت عن نيتها احتلال قطاع غزة بالكامل.
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