Advertisement

عربي-دولي

مسؤول في البنتاغون: نعمل على ضمان أمن البحر الأحمر

Lebanon 24
08-05-2025 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1357376-638822911610816847.jpg
Doc-P-1357376-638822911610816847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق بين واشنطن وجماعة الحوثي بوساطة عُمانية، أكد مسؤول في البنتاغون أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر".
Advertisement
كما أضاف أن هذا العمل "قد يشمل مرافقة بحرية محدودة للسفن العابرة مع بدء الهدنة، وحملة دبلوماسية لدفع الحوثيين على وقف مهاجمة إسرائيل".

"سيستغرق بعض الوقت"
إلى ذلك، أشار إلى أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح جنوب البحر الأحمر آمنًا". لكنه شدد على أن واشنطن تعمل على ذلك"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس.

فيما أوضحت خمس شركات شحن كبرى أنها تُقيّم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي. لكنها أشارت إلى أنها "لا تخطط حاليا للعودة إلى العمل في المنطقة".

وقال نيلز هاوبت، المتحدث باسم شركة هاباغ لويد الألمانية "لن نعود في وقت قريب..." إلا أنه وصف اتفاق الهدنة بـ "التطور الجيد". لكنه رأى أنه "يتطلب الكثير من الضمانات الأمنية حتى يُعتبر البحر الأحمر آمنًا للسفن التجارية الكبيرة".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: واشنطن وموسكو اتفقتا على ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود
lebanon 24
08/05/2025 11:26:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرية الأميركية: إصابات طفيفة خلال عملية إقلاع مقاتلة F18 من حاملة طائرات في البحر الأحمر
lebanon 24
08/05/2025 11:26:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا وافقت على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود
lebanon 24
08/05/2025 11:26:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يقولون إنهم مستمرون في "منع الملاحة الإسرائيلية" في البحر الأحمر وبحر العرب
lebanon 24
08/05/2025 11:26:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:20 | 2025-05-08
04:00 | 2025-05-08
04:00 | 2025-05-08
03:33 | 2025-05-08
03:30 | 2025-05-08
03:08 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24