23
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مسؤول في البنتاغون: نعمل على ضمان أمن البحر الأحمر
Lebanon 24
08-05-2025
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق بين
واشنطن
وجماعة
الحوثي
بوساطة عُمانية، أكد مسؤول في
البنتاغون
أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان سلامة الملاحة في
البحر الأحمر
".
Advertisement
كما أضاف أن هذا العمل "قد يشمل مرافقة بحرية محدودة للسفن العابرة مع بدء الهدنة، وحملة دبلوماسية لدفع الحوثيين على وقف مهاجمة
إسرائيل
".
"سيستغرق بعض الوقت"
إلى ذلك، أشار إلى أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح
جنوب البحر
الأحمر آمنًا". لكنه شدد على أن واشنطن تعمل على ذلك"، وفق ما نقلت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" اليوم الخميس.
فيما أوضحت خمس شركات شحن كبرى أنها تُقيّم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يوم الثلاثاء الماضي. لكنها أشارت إلى أنها "لا تخطط حاليا للعودة إلى العمل في المنطقة".
وقال نيلز هاوبت، المتحدث باسم شركة هاباغ لويد
الألمانية
"لن نعود في وقت قريب..." إلا أنه وصف
اتفاق الهدنة
بـ "التطور الجيد". لكنه رأى أنه "يتطلب الكثير من الضمانات الأمنية حتى يُعتبر البحر الأحمر آمنًا للسفن التجارية الكبيرة".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: واشنطن وموسكو اتفقتا على ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود
Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن وموسكو اتفقتا على ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود
08/05/2025 11:26:54
08/05/2025 11:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرية الأميركية: إصابات طفيفة خلال عملية إقلاع مقاتلة F18 من حاملة طائرات في البحر الأحمر
Lebanon 24
البحرية الأميركية: إصابات طفيفة خلال عملية إقلاع مقاتلة F18 من حاملة طائرات في البحر الأحمر
08/05/2025 11:26:54
08/05/2025 11:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: روسيا وافقت على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود
Lebanon 24
الكرملين: روسيا وافقت على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود
08/05/2025 11:26:54
08/05/2025 11:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون يقولون إنهم مستمرون في "منع الملاحة الإسرائيلية" في البحر الأحمر وبحر العرب
Lebanon 24
الحوثيون يقولون إنهم مستمرون في "منع الملاحة الإسرائيلية" في البحر الأحمر وبحر العرب
08/05/2025 11:26:54
08/05/2025 11:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شبه خالية من حركة الطيران.. هكذا تبدو أجواء باكستان في ظل التصعيد مع الهند
Lebanon 24
شبه خالية من حركة الطيران.. هكذا تبدو أجواء باكستان في ظل التصعيد مع الهند
04:20 | 2025-05-08
08/05/2025 04:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصاعد الدخان الاسود في اليوم الاول.. العين على اجتماعات الكرادلة اليوم
Lebanon 24
بعد تصاعد الدخان الاسود في اليوم الاول.. العين على اجتماعات الكرادلة اليوم
04:00 | 2025-05-08
08/05/2025 04:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يستبعد خفض التعريفات الجمركية على الصين قبل محادثات سويسرا
Lebanon 24
ترامب يستبعد خفض التعريفات الجمركية على الصين قبل محادثات سويسرا
04:00 | 2025-05-08
08/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: نرفض اتهامنا بالضلوع في مخطط ضد سفارة إسرائيل في لندن
Lebanon 24
عراقجي: نرفض اتهامنا بالضلوع في مخطط ضد سفارة إسرائيل في لندن
03:33 | 2025-05-08
08/05/2025 03:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ينبغي لتركيا أن تتصدى للهجوم الإسرائيلي في سوريا؟.. تقرير لـ"Middle East Eye"
Lebanon 24
لماذا ينبغي لتركيا أن تتصدى للهجوم الإسرائيلي في سوريا؟.. تقرير لـ"Middle East Eye"
03:30 | 2025-05-08
08/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
Lebanon 24
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
08:33 | 2025-05-07
07/05/2025 08:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين... بشرى سارّة من "هيئة إدارة السير"!
Lebanon 24
للمواطنين... بشرى سارّة من "هيئة إدارة السير"!
12:38 | 2025-05-07
07/05/2025 12:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تفتح "معركة" على أوتوستراد الزلقا.. فيديو يرصدها!
Lebanon 24
سيدة تفتح "معركة" على أوتوستراد الزلقا.. فيديو يرصدها!
14:41 | 2025-05-07
07/05/2025 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة ومذيعة تكشف عن سبب مغادرتها قناة "الجديد": "خاف مني"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة ومذيعة تكشف عن سبب مغادرتها قناة "الجديد": "خاف مني"
10:14 | 2025-05-07
07/05/2025 10:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما انتقدت كلامه... فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على فنانة سوريّة هكذا وصفها
Lebanon 24
بعدما انتقدت كلامه... فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على فنانة سوريّة هكذا وصفها
07:49 | 2025-05-07
07/05/2025 07:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:20 | 2025-05-08
شبه خالية من حركة الطيران.. هكذا تبدو أجواء باكستان في ظل التصعيد مع الهند
04:00 | 2025-05-08
بعد تصاعد الدخان الاسود في اليوم الاول.. العين على اجتماعات الكرادلة اليوم
04:00 | 2025-05-08
ترامب يستبعد خفض التعريفات الجمركية على الصين قبل محادثات سويسرا
03:33 | 2025-05-08
عراقجي: نرفض اتهامنا بالضلوع في مخطط ضد سفارة إسرائيل في لندن
03:30 | 2025-05-08
لماذا ينبغي لتركيا أن تتصدى للهجوم الإسرائيلي في سوريا؟.. تقرير لـ"Middle East Eye"
03:08 | 2025-05-08
زيلينسكي في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية: لمحاربة الشر الروسي معًا
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
08/05/2025 11:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
08/05/2025 11:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
08/05/2025 11:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24