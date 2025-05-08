مسؤول في البنتاغون: نعمل على ضمان أمن البحر الأحمر

عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق بين وجماعة بوساطة عُمانية، أكد مسؤول في أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان سلامة الملاحة في ".

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كما أضاف أن هذا العمل "قد يشمل مرافقة بحرية محدودة للسفن العابرة مع بدء الهدنة، وحملة دبلوماسية لدفع الحوثيين على وقف مهاجمة ".



"سيستغرق بعض الوقت"

إلى ذلك، أشار إلى أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح الأحمر آمنًا". لكنه شدد على أن واشنطن تعمل على ذلك"، وفق ما نقلت صحيفة " " اليوم الخميس.



فيما أوضحت خمس شركات شحن كبرى أنها تُقيّم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي. لكنها أشارت إلى أنها "لا تخطط حاليا للعودة إلى العمل في المنطقة".



وقال نيلز هاوبت، المتحدث باسم شركة هاباغ لويد "لن نعود في وقت قريب..." إلا أنه وصف بـ "التطور الجيد". لكنه رأى أنه "يتطلب الكثير من الضمانات الأمنية حتى يُعتبر البحر الأحمر آمنًا للسفن التجارية الكبيرة".