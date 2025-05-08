البيت الأبيض بلا "سيدة أولى".. أين ميلانيا ترامب؟

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كشفت صحيفة " تايمز" الأميركية أن ، ، أمضت أقل من 14 يومًا في منذ تنصيب زوجها قبل 108 أيام.ورجّحت الصحيفة أن يكون الغياب الواضح لميلانيا عن البيت الأبيض، لتراكم أزمات "صامتة" مع زوجها ، بعد هزات كبيرة شهدتها العائلة خلال الأشهر الماضية، إذ واجه الزوجان محاكمة علنية بشأن خياناته، ومحاولتي اغتيال، وحملة رئاسية.وقال شخصان مطلعان على تفاصيل علاقتهما إن المحاكمة، التي تتعلق بأموال دفعها لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها، شكلت لحظة صعبة للغاية للزوجين، إذ ابتعدت عن في السفلى وعن الحملة التي انطلقت بقوة في الأسابيع التي تلت ذلك.وفي حين تفيد تقارير بأن ميلانيا ترامب تختفي عن الأنظار لأسابيع متتالية، مختبئة في في مانهاتن أو في ، يصر مسؤولو الإدارة أنها تتواجد في البيت الأبيض أكثر مما يعلمه الجمهور "لكن متى بالضبط، وإلى متى، أمر لا يستطيع هؤلاء المسؤولون الجزم به، أو ربما لا يستطيعون"، وفق "نيويورك تايمز".ورصدت الصحيفة "أضواء لا تُضاء قط، ونوافذ تبقى مغلقة"، في البيت الأبيض، حيث يظل ركن المنزل الذي لطالما سكنته السيدات الأُوليات مظلمًا؛ لأن هذه السيدة الأولى لا تعيش في حقًّا.ومن المتوقع أن تعود ميلانيا ترامب إلى العاصمة اليوم الخميس للكشف عن طابع بريدي يُكرّم باربرا بوش، السيدة الأولى السابقة، ولحضور حفل لأمهات العسكريين.وكانت ميلانيا وظفت العديد من الموظفين للعمل معها في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، لكنها نادرًا ما تذهب إلى المكتب.(إرم نيوز)