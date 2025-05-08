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بعد تصاعد الدخان الاسود في اليوم الاول.. العين على اجتماعات الكرادلة اليوم

Lebanon 24
08-05-2025 | 04:00
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تتجه أنظار العالم اليوم إلى المدخنة المقامة فوق كنيسة سيستينا في الفاتيكان، حيث يجتمع الكرادلة المكلفين انتخاب البابا الجديد لليوم الثاني على التوالي في إطار مجمع مغلق.
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وتعذر على الكرادلة الـ133 الناخبين الاتفاق على اسم البابا المقبل مساء الأربعاء خلال دورة التصويت الوحيدة التي جرت عصرا مع بدء اجتماعاتهم؛ ما أثار خيبة أمل لدى آلاف المؤمنين اللذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان عند رؤيتهم الدخان الأسود يتصاعد من المدخنة.
 
واليوم سيبدأ الكرادلة وفقا لـ"فرانس برس"، التصويت مجددا مع دورتين خلال جلسة الصباح ودورتين أخريين بعد الظهر.


في حال حصل اسم على غالبية الثلثين أي 89 صوتا، سيبلغ العالم فورا بفضل تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة الصغيرة المقامة على سطح الكنيسة.

وفي حال لم يتم التوافق على اسم، سيتصاعد الدخان الأسود عن جولتي الصباحية التصويت قرابة الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (الساعة العاشرة ت غ) والمسائية حوالي الساعة 19,00 (الساعة 17,00 ت غ).
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