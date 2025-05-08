شبه خالية من حركة الطيران.. هكذا تبدو أجواء باكستان في ظل التصعيد مع الهند

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بينت بيانات موقع "فلايت رادار" لتتبع العالمية، اليوم الخميس، ان الأجواء الباكستانية شبه خالية من حركة الطيران.وأظهرت الصور الخاصة بحركة الطيران المدني، فراغا واضحا فوق الأجواء الباكستانية وذلك عقب تعليق الرحلات في 3 مطارات رئيسة في البلاد.وكانت الباكستانية أعلنت اليوم الخميس تعليقا مؤقتا لعمليات الطيران في مطارات ولاهور وسيالكوت.وأوضحت هيئة الطيران، أن المطارات الثلاثة الرئيسية في البلاد في إسلام أباد وكراتشي، ومدينة سيلكوت القريبة من والحدود مع ، ستكون مغلقة حتى الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش لـ"لأسباب عملياتية".وأمس الأربعاء، أعلنت الهند بدء عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان، وقالت باكستان إنها أسقطت 5 طائرات هندية مقاتلة، وتبادل الجانبان التهديدات بالرد في أسوأ مواجهة منذ أكثر من 20 عاما بين الجارتين المسلحتين نوويا.وأعلنت الحكومة ، اليوم الخميس، مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين جرّاء إطلاق باكستان قذائف على الهند.في المقابل، قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن نظام الدفاع الجوي في باكستان أسقط طائرة هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة بشرق البلاد.(سكاي نيوز)