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عربي-دولي

شبه خالية من حركة الطيران.. هكذا تبدو أجواء باكستان في ظل التصعيد مع الهند

Lebanon 24
08-05-2025 | 04:20
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بينت بيانات موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الطيران العالمية، اليوم الخميس، ان الأجواء الباكستانية شبه خالية من حركة الطيران.
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وأظهرت الصور الخاصة بحركة الطيران المدني، فراغا واضحا فوق الأجواء الباكستانية وذلك عقب تعليق الرحلات في 3 مطارات رئيسة في البلاد.

وكانت هيئة المطارات الباكستانية أعلنت اليوم الخميس تعليقا مؤقتا لعمليات الطيران في مطارات كراتشي ولاهور وسيالكوت.

وأوضحت هيئة الطيران، أن المطارات الثلاثة الرئيسية في البلاد في إسلام أباد وكراتشي، ومدينة سيلكوت القريبة من كشمير والحدود مع الهند، ستكون مغلقة حتى الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش لـ"لأسباب عملياتية".

وأمس الأربعاء، أعلنت الهند بدء عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان، وقالت باكستان إنها أسقطت 5 طائرات هندية مقاتلة، وتبادل الجانبان التهديدات بالرد في أسوأ مواجهة منذ أكثر من 20 عاما بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وأعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين جرّاء إطلاق باكستان قذائف على الهند.

في المقابل، قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن نظام الدفاع الجوي في باكستان أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.(سكاي نيوز)

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