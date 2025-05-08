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عربي-دولي

إصابة إسرائيليّة برصاصة... ومفاجأة بشأن هويّة مُطلق النار

Lebanon 24
08-05-2025 | 08:20
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أطلق جندي احتياط إسرائيلي يبلغ من العمر 42 عاما، النار على صديقة زوجة شقيقه التي تبلغ من العمر 41 عاما، وأصابها بجروح خطيرة، بسبب شجار حادّ وقع بينهما.
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وأُلقي القبض على الجندي الذي قال إنّه أصيب "بنوبة صرع أثناء الشجار، وأخرج مسدسًا وأطلق النار على المرأة".
 
 
وبحسب المحققين، قال الموقوف "لم أقصد إيذاءها". (عربي 21)
 
 
 
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