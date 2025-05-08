إصابة إسرائيليّة برصاصة... ومفاجأة بشأن هويّة مُطلق النار

أطلق جندي احتياط إسرائيلي يبلغ من العمر 42 عاما، النار على صديقة زوجة شقيقه التي تبلغ من العمر 41 عاما، وأصابها بجروح خطيرة، بسبب حادّ وقع بينهما.

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وأُلقي القبض على الجندي الذي قال إنّه أصيب "بنوبة صرع أثناء الشجار، وأخرج مسدسًا وأطلق النار على المرأة".

وبحسب المحققين، قال الموقوف "لم أقصد إيذاءها". (عربي 21)