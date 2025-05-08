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عربي-دولي

بيل غيتس يتبرع ببقية ثروته

Lebanon 24
08-05-2025 | 09:18
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تعهد بيل غيتس بالتبرع بـ99% من ثروته المتبقية لمؤسسة غيتس، التي ستنفقها بالكامل خلال 20 عاماً، على أن يتم تسليم الأموال تدريجياً، مما سيسمح للمؤسسة بإنفاق 200 مليار دولار إضافية بحلول موعد إغلاقها عام 2045.
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وقال غيتس: "لا يزال هناك القليل من المال المخصص للأطفال، وجزء منه، كما تعلمون، لن أضطر إلى إنفاقه على استهلاكي الشخصي". (العربية)
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