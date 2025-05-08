بالفيديو... طلابٌ دروز يُغادرون السكن الجامعيّ في دمشق

أثار فيديو يظهر مجموعة من طلاب يغادرون السكن الجامعي في الجدل على .

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وأثارت مغادرة الطلاب للسكن الواقع على أوتوستراد في دمشق، استنكارا واسعا لاسيما أنه جاء بعد فترة شهدت توترات غير مسبوقة في أماكن تجمعات في سواء في جرمانا أو أشرفية صحنايا أو السويداء.





وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات لضبط الأمن في المناطق الثلاث بصيغ مختلفة، إلا أن مخاوف تجدد الهجمات من جماعات وصفت بالخارجة عن القانون تحت شعارات طائفية لا تزال قائمة. (سكاي نيوز)