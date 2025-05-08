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بالفيديو... طلابٌ دروز يُغادرون السكن الجامعيّ في دمشق

Lebanon 24
08-05-2025 | 10:17
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أثار فيديو يظهر مجموعة من طلاب السويداء يغادرون السكن الجامعي في دمشق الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وأثارت مغادرة الطلاب للسكن الواقع على أوتوستراد المزة في دمشق، استنكارا واسعا لاسيما أنه جاء بعد فترة شهدت توترات غير مسبوقة في أماكن تجمعات الطائفة الدرزية في سوريا سواء في جرمانا أو أشرفية صحنايا أو السويداء.


وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات لضبط الأمن في المناطق الثلاث بصيغ مختلفة، إلا أن مخاوف تجدد الهجمات من جماعات وصفت بالخارجة عن القانون تحت شعارات طائفية لا تزال قائمة. (سكاي نيوز)
 
 
 
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