هل تنهار المالية الأميركية؟ نائبة جمهورية تدق ناقوس الخطر

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حذّرت النائبة الجمهورية عن ولاية إنديانا، فيكتوريا سبارتز، من خطر انهيار مالي محتمل في إذا لم يتم اعتماد سياسات مالية مستدامة، مشددة على أن "البلاد لن تتمكن من الاستمرار كدولة في ظل المسارات الحالية للإنفاق والعجز". جاءت تصريحات سبارتز خلال مقابلة مع ، حيث دعت إلى إصلاح برنامج "ميديكيد" بدلًا من تقليصه، بما يضمن فعاليته للفئات المستهدفة.وفي سياق متصل، وجّهت سبارتز وأكثر من عشرين نائبًا جمهوريًا رسالة إلى قيادة الحزب في مجلس النواب، دعوا فيها إلى ضمان عدم تفاقم العجز المالي ضمن مشروع القانون الجديد المرتبط بأجندة الرئيس الأميركي . وشدّد النواب على أن دعمهم للمشروع مرتبط بـ"الالتزام الصارم" بعدم زيادة العجز، وفق الإطار الذي حدده مجلس النواب، مع تأكيد أن التمديد المقترح لتخفيضات 2017 الضريبية سيسهم في توليد 2.5 تريليون دولار من العائدات بفعل النمو الاقتصادي.من جهة أخرى، كشف تقرير صادر عن " " أن ملايين قد يفقدون تغطيتهم الصحية إذا تم تطبيق بعض خطط تقليص إنفاق "ميديكيد"، المطروحة لتمويل السياسات الداخلية المقترحة من الجمهوريين. (روسيا اليوم)