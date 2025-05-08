Advertisement

عربي-دولي

انتخاب البابا الـ267.. هؤلاء البابوات تعاقبوا على كرسي روما!

Lebanon 24
08-05-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1357647-638823322424152551.jpeg
Doc-P-1357647-638823322424152551.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم انتخاب الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست الذي اختار اسمو ليو الرابع عشر بابا جديد للعالم مساء اليوم، وهو البابا رقم 267 بعد البابا فرنسيس رقم 266 الذي توفي في 21 نيسان 2025.
Advertisement
 
شهد تاريخ الكنيسة الكاثوليكية العديد من الشخصيات البارزة التي خدموا كباباوات على مر العصور.

من أول البابوات في القرن الأول إلى القيادة الحالية، كان لكل منهم دوره الخاص في تطور والكنيسة.

البابوات الأوائل (القرن الأول – الثالث)

القديس بطرس (حوالي 32 – 64م): يُعتبر أول بابا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، ويُلقب بخليفة يسوع المسيح على الأرض.

القديس لينوس (67 – 76م): خلف القديس بطرس في منصب البابوية، ويُحتفل بتذكاره في 23 حزيران.

القديس أناكليتوس (كليتس) (76 – 88م): البابا الثالث في تاريخ الكنيسة، وتُذكره الكنيسة في 26 نيسان.

القديس كليمنت الأول (88 – 97م): أحد أبرز البابوات الأوائل، ويُحتفل بتذكاره في 24 تشرين الثاني.

القديس إيفاريستوس (97 – 105م): البابا الخامس، وتُحتفل الكنيسة بتذكاره في 26 تشرين الأول.

البابوات في العصور الوسطى

القديس غريغوريوس الأول (غريغوريوس الكبير) (590 – 604م): يُعتبر من أعظم البابوات، حيث اهتم بالإصلاحات الكنسية وعمل على توسيع نفوذ الكنيسة.

القديس بونيفاسيوس الثامن (1294 – 1303م): أصدر المرسوم البابوي "Unam Sanctam" الذي أكد على السلطة العليا للكنيسة.

القديس بيوس الخامس (1566 – 1572م): أشرف على نشر النسخة اللاتينية من الكتاب المقدس وأكد على أهمية الطقوس التقليدية.

البابوات في العصر الحديث

القديس بيوس التاسع (1846 – 1878م): يتميز بأطول فترة بابوية في التاريخ، وشهدت فترة حكمه إعلان عقيدة الحبل بلا دنس.

القديس يوحنا الثالث والعشرون (1958 – 1963م): دعا إلى المجمع الفاتيكاني الثاني، الذي أحدث تغييرات كبيرة في الكنيسة.

القديس يوحنا بولس الثاني (1978 – 2005م): كان أول بابا غير إيطالي منذ قرون، وله دور كبير في سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية.

البابا بندكتوس السادس عشر (2005 – 2013م): كان أول بابا يستقيل من منصبه منذ قرون، واهتم بالحفاظ على تقاليد الكنيسة.

البابا فرنسيس (2013 – 2025): أول بابا من أميركا اللاتينية، ويُعرف بتوجهاته الإصلاحية وانفتاحه على قضايا العصر.
مواضيع ذات صلة
انتخاب الكاردينال الأميركي بريفوست بابا روما الجديد
lebanon 24
09/05/2025 01:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يقول لدى توجهه إلى روما إنه لا يستبعد لقاء زيلينسكي خلال جنازة البابا
lebanon 24
09/05/2025 01:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سألتقي العديد من القادة خلال زيارتي روما لحضور جنازة البابا فرنسيس
lebanon 24
09/05/2025 01:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جنازة البابا فرانسيس ستقام يوم السبت المقبل في روما (الفاتيكان)
lebanon 24
09/05/2025 01:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:09 | 2025-05-08
16:58 | 2025-05-08
16:46 | 2025-05-08
16:00 | 2025-05-08
15:37 | 2025-05-08
15:33 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24