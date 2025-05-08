الجزائر: فرنسا ستعترف حتما بجرائمها الاستعمارية في بلادنا

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قال ، الخميس، إن ستعترف حتما بـ"الجرائم الاستعمارية" التي ارتكبتها في بلاده.جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافة المحلية على هامش فعاليات رسمية لإحياء الذكرى الثمانين لمجازر 8 أيار 1945.وقال مراد إن "هناك وعيا لدى بعض الخيرين في فرنسا بأن ما ارتكبه الاستعمار الفرنسي في (1830-1962) من جرائم أثناء التحريرية (1954-1962) وما قبلها، لم يحدث في أي مكان آخر".واستطرد: "المؤرخون الفرنسيون والجزائريون توصلوا إلى أن "الجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر لم يسبق لها مثيل في مناطق أخرى من العالم".وأضاف بأن "هناك وعيا يتزايد شيئا فشيئا (في الداخل الفرنسي) بهذه الجرائم، وفرنسا حتما ستعترف بأن هناك جرائم ارتكبت في الجزائر من قبل الاستعمار".مراد قال إن "الجرائم البشعة التي ارتُكبت في 8 أيار 1945 كانت من بين العوامل التي عجلت باندلاع ثورة أول تشرين الثاني 1954".وتابع أن هذه الجرائم "أسهمت في توحيد مختلف مكونات الطيف السياسي الجزائري آنذاك تحت هدف استعادة السيادة الوطنية عبر الكفاح المسلح".وزاد بأنه ينبغي مواصلة تكريس الاحتفاء بهذه الأحداث "حتى تبقى دائما وصمة عار في جبين المستعمر، الذي يحاول نفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها".وشدد على أن "القتل الجماعي" الذي مارسته السلطات الاستعمارية بحق الجزائريين آنذاك "لا مثيل له، حيث كان إبادة حقيقية للإنسان الجزائري".