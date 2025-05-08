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بالصور.. الكشف عن منشأة سرية لأسلحة نووية في إيران

Lebanon 24
08-05-2025 | 15:37
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كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن منشأة نووية سرية في محافظة سمنان الإيرانية، تمتد على مساحة تُقدّر بنحو 2500 فدان، بحسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز الأميركية.
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وأشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن المجمع، الذي يُعرف داخل إيران باسم "رينبو" ويعمل تحت غطاء شركة الكيماويات "ديبا إينرجي سيبا"، يهدف إلى استخراج التريتيوم، وهو نظير مشع يُستخدم في تعزيز القوة التفجيرية للأسلحة النووية، ويكاد يخلو من أي استخدامات مدنية أو تجارية.

وبحسب التقرير، فإن الموقع يعمل منذ أكثر من عشر سنوات، ويقع بعيدًا عن المنشآت النووية الإيرانية المعروفة، ما يثير تساؤلات بشأن التزامات إيران بالشفافية النووية.
صور بأقمار صناعية تكشف عن منشأة سرية لأسلحة نووية إيرانية بمحافظة سمنان - نقلا عن <a class='entities-links' href='/entity/3401839515/فوكس-نيوز/ar/1?utm_term=PublicFigures-فوكس-نيوز&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-فوكس-نيوز&id=382554&catid=0&pagetype=PublicFigures'>فوكس نيوز</a>

صور بأقمار صناعية تكشف عن منشأة سرية لأسلحة نووية إيرانية بمحافظة سمنان - نقلا عن <a class='entities-links' href='/entity/1480988501/فوكس/ar/1?utm_term=PublicFigures-فوكس&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-فوكس&id=97920&catid=0&pagetype=PublicFigures'>فوكس</a> نيوز
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