بالصور.. الكشف عن منشأة سرية لأسلحة نووية في إيران

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وأشار إلى أن المجمع، الذي يُعرف داخل باسم "رينبو" ويعمل تحت غطاء شركة الكيماويات "ديبا إينرجي سيبا"، يهدف إلى استخراج التريتيوم، وهو نظير مشع يُستخدم في تعزيز القوة التفجيرية للأسلحة النووية، ويكاد يخلو من أي استخدامات مدنية أو تجارية.وبحسب التقرير، فإن الموقع يعمل منذ أكثر من عشر سنوات، ويقع بعيدًا عن المنشآت النووية الإيرانية المعروفة، ما يثير تساؤلات بشأن التزامات إيران بالشفافية النووية.