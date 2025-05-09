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لبنان
البابا الجديد يحمل تمثال مار مارون خلال زيارة للمعهد الماروني في روما (صورة)
Lebanon 24
09-05-2025
|
01:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبابا الجديد ليو
الرابع عشر
حاملاً تمثال
مار مارون
خلال زيارة سابقة للمعهد
الماروني
في
روما
.
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يأتي ذلك أن أن انتُخب ليل أمس البابا الجديد
روبرت
بريفوست، الذي اختار اسم ليو الرابع عشر.
ويعتبر البابا الجديد أوّل
بابا
يحمل الجنسية الاميركية في تاريخ
الكنيسة الكاثوليكية
.
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