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لبنان

البابا الجديد يحمل تمثال مار مارون خلال زيارة للمعهد الماروني في روما (صورة)

Lebanon 24
09-05-2025 | 01:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبابا الجديد ليو الرابع عشر حاملاً تمثال مار مارون خلال زيارة سابقة للمعهد الماروني في روما.
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يأتي ذلك أن أن انتُخب ليل أمس البابا الجديد روبرت بريفوست، الذي اختار اسم ليو الرابع عشر.
 
ويعتبر البابا الجديد أوّل بابا يحمل الجنسية الاميركية في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.
 
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