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بعد الكشف عن صور لمنشأة نووية سرية.. هكذا ردّت إيران

Lebanon 24
08-05-2025 | 23:51
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نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صحة التقارير التي أوردتها قناة "فوكس نيوز" ومنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، بشأن وجود منشأة نووية سرية في محافظة سمنان شرق العاصمة طهران.
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وكتب عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "كالعادة، تُتداول صور أقمار صناعية مخيفة للغاية مع استئناف المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "مع تدمير مصداقيته وكشفه كـ "مخرب"، يتجه نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، بموجب سياسته "تحديد ما يمكن وما لا يمكن أن يفعله (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب"، إلى استخدام أدوات قديمة وجديدة".

وأردف: "هذه المرة، يعتمد على أتباع صدام الإيرانيين. قد يكونون رخيصين، ولكن توظيف طائفة حرفيا لا يوحي إلا باليأس التام"، على حد وصفه.
 
ويأتي ذلك بعد أن أوردت شبكة "فوكس نيوز" في تقرير لها، أنها حصلت بشكل حصري على صور أقمار صناعية تكشف، وفق ما يقوله ما يسمى بـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، إنه "منشأة نووية سرية لم يُعلن عنها سابقا، ما يثير مخاوف جديدة في ظل المفاوضات الجارية بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب". (روسيا اليوم)


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