بعد الكشف عن صور لمنشأة نووية سرية.. هكذا ردّت إيران

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نفى ، عباس عراقجي، صحة التقارير التي أوردتها قناة " نيوز" ومنظمة "مجاهدي خلق" ، بشأن وجود منشأة نووية سرية في محافظة سمنان شرق العاصمة .وكتب عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "كالعادة، تُتداول صور أقمار صناعية مخيفة للغاية مع استئناف المفاوضات النووية غير المباشرة بين والولايات المتحدة".وأضاف : "مع تدمير مصداقيته وكشفه كـ "مخرب"، يتجه (رئيس الوزراء نتنياهو)، بموجب سياسته "تحديد ما يمكن وما لا يمكن أن يفعله (الرئيس الأمريكي) "، إلى استخدام أدوات قديمة وجديدة".وأردف: "هذه المرة، يعتمد على أتباع الإيرانيين. قد يكونون رخيصين، ولكن توظيف طائفة حرفيا لا يوحي إلا باليأس التام"، على حد وصفه.ويأتي ذلك بعد أن أوردت شبكة "فوكس نيوز" في تقرير لها، أنها حصلت بشكل حصري على صور أقمار صناعية تكشف، وفق ما يقوله ما يسمى بـ" للمقاومة "، إنه "منشأة نووية سرية لم يُعلن عنها سابقا، ما يثير مخاوف جديدة في ظل المفاوضات الجارية بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي ". (روسيا اليوم)