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بكمين لحماس.. مقتل جنديين إسرائيليين في غزة

Lebanon 24
09-05-2025 | 02:11
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في جنوب قطاع غزة.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنديين القتيلين هما يشاي إلياكيم أورباخ ويام فريد.

ووفق البيان فإن جنودا آخرين أصيبوا بجروح بليغة أيضا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت حركة حماس قد قالت أمس الخميس إن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية" مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة قرب رفح.

وأشار بيان حماس الذي نشر على تطبيق تيليغرام، إلى أن الحركة لا تزال نشطة في المناطق التي وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها.

وقالت حماس في بيان لاحق إن مقاتليها نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية، مكونة من 12 جنديا، داخل منزل في حي التنور شرقي رفح واستهدفوها بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.(سكاي نيوز)
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