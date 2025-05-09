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بوتين في عيد النصر: نخوض معارك حاسمة

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:28
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في الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية، انطلق العرض العسكري الروسي بمناسبة "يوم النصر" في الساحة الحمراء بموسكو.
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فيما حضر الحدث السنوي، الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب نحو عشرين زعيمًا أجنبيًا آخرين.
 
وألقى الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة كلمة في المناسبة، أشاد فيها ببسالة الجنود والعكسر وبطولاتهم خلال الحرب قبل سنوات.

كما شدد على أن "الحقيقة والعدالة في صف روسيا"

إلى ذلك، أكد أن البلاد "برمتها تدعم الهجوم في أوكرانيا"، وفق تعبيره.
 
وقال:" الاتحاد السوفيتي تحمّل في التاريخ ما لم يتحمّله أحد..  نتذكر دروس الحرب العالمية الثانية وستبقى روسيا عائقا أمام النازية".
 
أضاف:" عيد النصر هو أهم الأعياد في بلادنا وأجدادنا علمونا حماية الوطن والدفاع عن مصالحنا".
 
وأكّد أن القوات الروسية تخوض معارك حاسمة على الجبهات.
 
 
 

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