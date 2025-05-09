Advertisement

في الذكرى الثمانين لهزيمة ، انطلق العسكري الروسي بمناسبة " " في الساحة الحمراء بموسكو.فيما حضر الحدث السنوي، ، إلى جانب نحو عشرين زعيمًا أجنبيًا آخرين.وألقى الرئيس اليوم الجمعة كلمة في المناسبة، أشاد فيها ببسالة الجنود والعكسر وبطولاتهم خلال الحرب قبل سنوات.كما شدد على أن "الحقيقة والعدالة في صف "إلى ذلك، أكد أن البلاد "برمتها تدعم الهجوم في "، وفق تعبيره.