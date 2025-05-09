قبل زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط... هذا ما أبلغته أميركا إلى إسرائيل

أفاد مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس" أن " تضغط على لتوقيع اتفاق هدنة في غزة قبل زيارة الرئيس الأميركي للشرق الأوسط".

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وأضاف: " أبلغت إسرائيل بأنها إذا لم تتقدم مع نحو اتفاق مع فستُترك وحدها".

وتابع قائلاً: "إدارة تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس قبل زيارة الرئيس المقبلة للمنطقة".

من جانبها، نقلت صحيفة " " عن مصدر إسرائيلي قوله: "تلقينا رسالة من مفادها أن يُفضّل اتفاق وقف إطلاق النار على بدء العملية الشاملة للجيش في غزة".