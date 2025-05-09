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عربي-دولي

قبل زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط... هذا ما أبلغته أميركا إلى إسرائيل

Lebanon 24
09-05-2025 | 08:02
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أفاد مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "الإدارة الأميركية تضغط على إسرائيل لتوقيع اتفاق هدنة في غزة قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط". 
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وأضاف: "إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بأنها إذا لم تتقدم مع الولايات المتحدة نحو اتفاق مع حماس فستُترك وحدها". 
 
وتابع قائلاً: "إدارة ترامب تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس قبل زيارة الرئيس المقبلة للمنطقة". 
 
من جانبها، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر إسرائيلي قوله: "تلقينا رسالة من الأميركيين مفادها أن البيت الأبيض يُفضّل اتفاق وقف إطلاق النار على بدء العملية الشاملة للجيش الإسرائيلي في غزة". 
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