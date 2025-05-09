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بالفيديو... هلع في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

Lebanon 24
09-05-2025 | 09:47
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أطلق الحوثيون من اليمن، صاروخاً باتّجاه إسرائيل.
 
 
ودوّت أصوات إنفجارات، بينما أعلن الجيش الإسرائيليّ عن اعتراض الصاروخ.
 
 
كما توقف مطار بن غوريون عن العمل، جراء إطلاق الصاروخ وتفعيل صافرات الإنذار.
 
 
وانتشر فيديو في هذا السياق عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للحظة إخلاء أحد الشواطئ في تل أبيب، بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، ما تسبّب بحالة من الخوف والهلع في صفوف الإسرائيليين.
 
 
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.
 
 
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