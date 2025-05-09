بالفيديو... هلع في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

لحظة توقف مطار "بن غوريون" عن العمل، بعد إطلاق صاروخ يمني وتفعيل صافرات الإنذار. pic.twitter.com/pTZJOMDsZZ
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2025
لحظة توقف مطار "بن غوريون" عن العمل، بعد إطلاق صاروخ يمني وتفعيل صافرات الإنذار. pic.twitter.com/pTZJOMDsZZ
هروب المستوطنين من شواطئ فلسطين المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/mkhxP4s51A
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2025
هروب المستوطنين من شواطئ فلسطين المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/mkhxP4s51A
ترجمة قدس| اللحظات الأولى لتفعيل صافرات الانذار في محيط مطار "بن غوريون" نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن: pic.twitter.com/wHwnjjeW3b
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2025
ترجمة قدس| اللحظات الأولى لتفعيل صافرات الانذار في محيط مطار "بن غوريون" نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن: pic.twitter.com/wHwnjjeW3b
ترجمة قدس| لحظة إخلاء أحد الشواطئ في "تل أبيب" بعد رصد الاحتلال لإطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/M4AbIbGDvN
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2025
ترجمة قدس| لحظة إخلاء أحد الشواطئ في "تل أبيب" بعد رصد الاحتلال لإطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/M4AbIbGDvN