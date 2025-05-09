بالفيديو... هلع في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أطلق الحوثيون من اليمن، صاروخاً باتّجاه .

ودوّت أصوات إنفجارات، بينما أعلن الجيش الإسرائيليّ عن اعتراض الصاروخ.

كما توقف عن العمل، جراء إطلاق الصاروخ وتفعيل صافرات الإنذار.

وانتشر فيديو في هذا السياق عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للحظة إخلاء أحد الشواطئ في ، بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، ما تسبّب بحالة من الخوف والهلع في صفوف الإسرائيليين.

وأفادت صحيفة " " عن توقف بعض مباريات عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.

لحظة توقف مطار " " عن العمل، بعد إطلاق صاروخ يمني وتفعيل صافرات الإنذار. pic.twitter.com/pTZJOMDsZZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2025 Advertisement

هروب المستوطنين من شواطئ المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/mkhxP4s51A — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2025

ترجمة قدس| اللحظات الأولى لتفعيل صافرات الانذار في محيط مطار "بن غوريون" نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن: pic.twitter.com/wHwnjjeW3b — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2025