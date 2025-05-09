Advertisement

عربي-دولي

تحذير أميركي... هجوم جوي روسي "كبير" محتمل على كييف خلال أيام!

Lebanon 24
09-05-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1358148-638824277693435085.png
Doc-P-1358148-638824277693435085.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت السفارة الأميركية في كييف، اليوم الجمعة، من احتمال تعرّض أوكرانيا لهجوم جوي واسع خلال الأيام المقبلة.
Advertisement
 
وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أعلنت السفارة أنها "تلقّت معلومات بشأن هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرا قد يحدث في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة".

كما أضافت "توصي السفارة كعادتها المواطنين الأميركيين بالاستعداد للاحتماء فورا في حالة إعلان حالة تأهب جوي".

وتزامن التحذير مع إعلان القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية سلسلة هجمات شملت إطلاق صواريخ، وغارات جوية، وإسقاط قنابل استهدفت مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية.
مواضيع ذات صلة
ميدفيديف: أي هجوم أوكراني خلال "عيد النصر" سيُقابل بردٍّ روسي حاسم
lebanon 24
10/05/2025 01:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية تحذر من السفر لإسرائيل بسبب هجوم محتمل من اليمن (العربية)
lebanon 24
10/05/2025 01:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث بوتين يكشف: لقاء أميركي روسي محتمل قريباً
lebanon 24
10/05/2025 01:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: لقاء جديد روسي أميركي محتمل الأسبوع المقبل
lebanon 24
10/05/2025 01:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:18 | 2025-05-09
16:00 | 2025-05-09
15:24 | 2025-05-09
15:04 | 2025-05-09
13:37 | 2025-05-09
13:00 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24