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عربي-دولي
تحذير أميركي... هجوم جوي روسي "كبير" محتمل على كييف خلال أيام!
Lebanon 24
09-05-2025
|
15:24
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حذّرت السفارة الأميركية في
كييف
، اليوم الجمعة، من احتمال تعرّض
أوكرانيا
لهجوم جوي واسع خلال الأيام المقبلة.
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وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أعلنت السفارة أنها "تلقّت معلومات بشأن هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرا قد يحدث في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة".
كما أضافت "توصي السفارة كعادتها المواطنين
الأميركيين
بالاستعداد للاحتماء فورا في حالة إعلان حالة تأهب جوي".
وتزامن التحذير مع إعلان القوات المسلحة
الأوكرانية
أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية سلسلة هجمات شملت إطلاق صواريخ، وغارات جوية، وإسقاط قنابل استهدفت مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية.
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