Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تعتزم استقبال أكثر من 24 لاجئا من جنوب إفريقيا

Lebanon 24
09-05-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1358236-638824556364900991.jpg
Doc-P-1358236-638824556364900991.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير إعلامية، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم استقبال أكثر من 24 لاجئا من البيض في جنوب إفريقيا، وذلك رغم تعليق معظم برامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة.
Advertisement

وذكرت وثيقة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس أن من المقرر وصول هؤلاء اللاجئين، وهم من أصول افريقية، الإثنين المقبل إلى مطار دوليس الدولي في ضواحي العاصمة واشنطن.

ومن المتوقع أن يستقبلهم وفد حكومي يضم نائب وزير الخارجية ومسؤولين من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، التي نظمت إعادة توطينهم من خلال مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع لها.

وقال ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض في حينه، إن هذه الرحلة ستكون الأولى ضمن "جهد أوسع لإعادة التوطين"، مضيفا أن ما يحدث في جنوب إفريقيا "يندرج ضمن الأسباب الرئيسية التي أُنشئ من أجلها برنامج اللاجئين".

وأضاف أن هذه الحالات تمثل "اضطهادا قائما على سمة محمية، وهي العرق"، في إشارة إلى ما وصفه بالتمييز العرقي الذي يتعرض له البيض في جنوب إفريقيا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد علّقت برامج إعادة توطين اللاجئين منذ شباط عام 2017، بناء على توجيهات ترامب الذي أمر بمراجعة شاملة لتلك البرامج. كما تم وقف استقبال لاجئين من دول مثل أفغانستان والعراق ومعظم دول إفريقيا وجنوب الصحراء، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية.

لكن ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يعطي الأولوية لطلبات لجوء المواطنين البيض من جنوب إفريقيا، ممن يزعمون تعرضهم للتمييز في بلدهم الأصلي.(سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مسؤول تايواني: إدارة ترامب تهتم أكثر بما يمكنها أخذه من تايوان
lebanon 24
10/05/2025 08:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ليبيا: دخول أكثر من مليون لاجئ سوداني إلى البلاد
lebanon 24
10/05/2025 08:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناتور يهاجم ترامب في خطاب استمر لأكثر من 24 ساعة
lebanon 24
10/05/2025 08:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
70 ألفاً من البيض بجنوب إفريقيا مهتمون بخطة ترامب لمنحهم اللجوء
lebanon 24
10/05/2025 08:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:10 | 2025-05-10
00:45 | 2025-05-10
00:33 | 2025-05-10
00:15 | 2025-05-10
23:58 | 2025-05-09
23:23 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24