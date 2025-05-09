إدارة ترامب تعتزم استقبال أكثر من 24 لاجئا من جنوب إفريقيا

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كشفت تقارير إعلامية، أمس الجمعة، أن تعتزم استقبال أكثر من 24 لاجئا من البيض في جنوب إفريقيا، وذلك رغم تعليق معظم برامج إعادة توطين اللاجئين في .وذكرت وثيقة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس أن من المقرر وصول هؤلاء اللاجئين، وهم من أصول ، الإثنين المقبل إلى مطار دوليس الدولي في ضواحي العاصمة .ومن المتوقع أن يستقبلهم وفد حكومي يضم ومسؤولين من والخدمات الإنسانية، التي نظمت إعادة توطينهم من خلال مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع لها.وقال ، موظفي في حينه، إن هذه الرحلة ستكون الأولى ضمن "جهد أوسع لإعادة التوطين"، مضيفا أن ما يحدث في جنوب إفريقيا "يندرج ضمن الأسباب الرئيسية التي أُنشئ من أجلها برنامج اللاجئين".وأضاف أن هذه الحالات تمثل "اضطهادا قائما على سمة محمية، وهي العرق"، في إشارة إلى ما وصفه بالتمييز العرقي الذي يتعرض له البيض في جنوب إفريقيا.وكانت قد علّقت برامج إعادة توطين اللاجئين منذ شباط عام 2017، بناء على توجيهات الذي أمر بمراجعة شاملة لتلك البرامج. كما تم وقف استقبال لاجئين من دول مثل والعراق ومعظم دول إفريقيا وجنوب الصحراء، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية.لكن ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يعطي الأولوية لطلبات لجوء المواطنين البيض من جنوب إفريقيا، ممن يزعمون تعرضهم للتمييز في بلدهم الأصلي.(سكاي نيوز)