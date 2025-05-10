نتنياهو أمام مفترق طرق: كيف يتعامل مع خيارات ترامب؟

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أثار قرار الرئيس الأميركي بوقف الحرب في اليمن من دون اشتراط وقف الهجمات الحوثية على ، موجة غضب داخل الأوساط السياسية والعسكرية . هذا القرار المفاجئ أحدث إرباكًا كبيرًا داخل حكومة ، التي وجدت نفسها أمام وقائع جديدة تفرض عليها البحث السريع عن خيارات تعويضية، خاصة أن التسوية الأميركية-الإيرانية تلوح في الأفق.الخيار الأول، الذي قد يتجه إليه ، هو توسيع رقعة التصعيد في غزة. ومن غير المستبعد أن تذهب إسرائيل إلى عملية عسكرية واسعة، تتجاوز حدود الضربات الجوية، نحو اجتياح كامل للقطاع، ربما بهدف السيطرة عليه بشكل دائم، أو على الأقل فرض وقائع جديدة تتيح لها تحجيم نفوذ والجهاد الإسلامي. هذا السيناريو يتضمن مخاطرة كبرى، لكنه قد يُستخدم كورقة ضغط في مواجهة إدارة إذا واصل تقاربه مع من دون مراعاة للمصالح .الخيار الثاني يتمثل في ، وتحديدًا في محاولة استدراج إلى مواجهة مفتوحة. يمكن لإسرائيل أن تصعد عسكريًا بشكل تدريجي، من خلال ضربات مكثفة على البنية التحتية للحزب أو مخازن السلاح، وصولًا إلى مرحلة قد لا يستطيع حزب الله تجاهلها من دون رد. في حال انجرار الحزب إلى رد واسع، ستجد نفسها مضطرة لإعادة دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا، وهو ما قد يعطل المسار التفاوضي مع .في المقابل، ستواجه إسرائيل شللًا استراتيجيًا تجاه إيران نفسها. إذ ان التصعيد المباشر ضد طهران لم يعد خيارًا واقعيًا، لا بسبب القيود الأميركية فقط، بل أيضًا بسبب تعقيدات المشهد الإقليمي، خصوصًا مع ، التي بدأت تتقاطع مع المصالح في بعض الساحات، ما يجعل من التصعيد ضد إيران عامل تهديد لتحالفات أخرى غير محسوبة.الأسبوعان المقبلان سيحملان على الأرجح مزيدًا من الإرباك الإسرائيلي. فالمفاوضات بين طهران وواشنطن تتقدم، فيما خطوط النار في غزة ولبنان وسوريا مشتعلة أو على وشك الاشتعال. هذا كله يضع نتنياهو أمام معادلة صعبة: إما التصعيد في محاور بديلة لفرض نفسه في معادلة التفاوض، أو الانتظار حتى تتضح معالم الصفقة الأميركية-الإيرانية والتعامل معها كأمر واقع.لكن الثابت هو أن لبنان سيبقى الساحة الأكثر عرضة للتوتر، ليس فقط بسبب هشاشة الوضع الداخلي فيه، بل لأنه يمثّل، تاريخيًا، مسرحًا مفضّلًا للرسائل الساخنة بين وطهران.