وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارته إلى إسرائيل.. بطلب من ترامب!

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ألغى الأميركي، بيت هيغسيث، رحلته إلى ، التي كانت مقررة الاثنين المقبل، ما أثار بعض التكهنات والتساؤلات حول الأسباب، لاسيما بعدما أفادت مصادر أميركية وإسرائيلية سابقا بوجود توتر بين الرئيس الأميركي ورئيس حكومة إسرائيل .طلب منإلا أن فريق هيغسيث أبلغ بأن الرحلة ألغيت لأن ترامب طلب منه السفر معه إلى على متن طائرة الرئاسة، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس.بدوره، أوضح المتحدث باسم ، شون بارنيل، بمنشور على منصة إكس أمس الجمعة أن هيغسيث "لم يُلغِ زيارته إلى إسرائيل.. بل دُعي للانضمام إلى ترامب خلال زيارته إلى الأسبوع المقبل".فيما أشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى أن زيارة هيغسيث كانت جاهزة وتم التحضير لها منذ عدة أيام. إذ كان من المفترض أن يلتقي الوزير الأميركي بنظيره ، ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي.كما أضاف المسؤول أن جلسات إحاطة على متن سفينة تابعة للبحرية قبالة سواحل غزة كانت مدرجة أيضًا على جدول الأعمال. في حين كان من المقرر أن ينضم يوم الثلاثاء إلى ترامب في جولته إلى المنطقة.يذكر أنه من المقرر أن يبدأ ترامب جولته في 12 ايار، حيث سيرافقه ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، فضلا عن كريس رايت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.(العربية)