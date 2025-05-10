وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارته إلى إسرائيل.. بطلب من ترامب!

ألغى وزير الدفاع
الأميركي، بيت هيغسيث، رحلته إلى إسرائيل
، التي كانت مقررة الاثنين المقبل، ما أثار بعض التكهنات والتساؤلات حول الأسباب، لاسيما بعدما أفادت مصادر أميركية وإسرائيلية سابقا بوجود توتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو
.
طلب من ترامب
إلا أن فريق هيغسيث أبلغ وزارة الدفاع الإسرائيلية
بأن الرحلة ألغيت لأن ترامب طلب منه السفر معه إلى السعودية
على متن طائرة الرئاسة، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس.
بدوره، أوضح المتحدث باسم البنتاغون
، شون بارنيل، بمنشور على منصة إكس أمس الجمعة أن هيغسيث "لم يُلغِ زيارته إلى إسرائيل.. بل دُعي للانضمام إلى ترامب خلال زيارته إلى الشرق الأوسط
الأسبوع المقبل".
فيما أشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى أن زيارة هيغسيث كانت جاهزة وتم التحضير لها منذ عدة أيام. إذ كان من المفترض أن يلتقي الوزير الأميركي بنظيره الإسرائيلي
، يسرائيل كاتس
، ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
كما أضاف المسؤول أن جلسات إحاطة على متن سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية
قبالة سواحل غزة كانت مدرجة أيضًا على جدول الأعمال. في حين كان من المقرر أن ينضم يوم الثلاثاء إلى ترامب في جولته إلى المنطقة.
يذكر أنه من المقرر أن يبدأ ترامب جولته في 12 ايار، حيث سيرافقه وزير الخارجية
ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، فضلا عن وزير الطاقة
كريس رايت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.(العربية)